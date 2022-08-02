Челябинскую область ждут жаркие выходные. Скрин

03 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

Погода позволит челябинцам провести выходные на пляжах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вернувшаяся в Челябинскую область 30-градусная жара задержится, как минимум, на все выходные. Согласно прогнозу областного ЦГМС, в субботу температура воздуха составит 31 градус выше нуля. «Дневная температура воздуха в субботу будет в районе 26-31 градусов выше нуля. Специалисты ожидают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет не сильный, 2-7 метров в секунду, местами ожидают порывы до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС. Синоптики утверждают, что и ночные температуры будут радовать челябинцев. Столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов. Однако в горах и низинах в ночь на 4 августа можно ожидать похолодания до плюс шести градусов. Ранее специалисты гидрометцентра сообщили о возращении жаркой погоды в регион. Метеорологи же утверждают, что весь август в области будет хоть и дождливым, но теплым. Скрин: ЦГМС Челябинской области

Вернувшаяся в Челябинскую область 30-градусная жара задержится, как минимум, на все выходные. Согласно прогнозу областного ЦГМС, в субботу температура воздуха составит 31 градус выше нуля. «Дневная температура воздуха в субботу будет в районе 26-31 градусов выше нуля. Специалисты ожидают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет не сильный, 2-7 метров в секунду, местами ожидают порывы до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС. Синоптики утверждают, что и ночные температуры будут радовать челябинцев. Столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов. Однако в горах и низинах в ночь на 4 августа можно ожидать похолодания до плюс шести градусов. Ранее специалисты гидрометцентра сообщили о возращении жаркой погоды в регион. Метеорологи же утверждают, что весь август в области будет хоть и дождливым, но теплым.