02 августа 2022

Челябинскую область ждут жаркие выходные. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частный пляж «Западный». Челябинск, загар, лето, пляж, отдых, лежаки, пляжный сезон
Погода позволит челябинцам провести выходные на пляжах Фото:

Вернувшаяся в Челябинскую область 30-градусная жара задержится, как минимум, на все выходные. Согласно прогнозу областного ЦГМС, в субботу температура воздуха составит 31 градус выше нуля.

«Дневная температура воздуха в субботу будет в районе 26-31 градусов выше нуля. Специалисты ожидают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет не сильный, 2-7 метров в секунду, местами ожидают порывы до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС.

Синоптики утверждают, что и ночные температуры будут радовать челябинцев. Столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов. Однако в горах и низинах в ночь на 4 августа можно ожидать похолодания до плюс шести градусов.

Ранее специалисты гидрометцентра сообщили о возращении жаркой погоды в регион. Метеорологи же утверждают, что весь август в области будет хоть и дождливым, но теплым.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
Вернувшаяся в Челябинскую область 30-градусная жара задержится, как минимум, на все выходные. Согласно прогнозу областного ЦГМС, в субботу температура воздуха составит 31 градус выше нуля. «Дневная температура воздуха в субботу будет в районе 26-31 градусов выше нуля. Специалисты ожидают переменную облачность, без существенных осадков. Ветер будет не сильный, 2-7 метров в секунду, местами ожидают порывы до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении областного ЦГМС. Синоптики утверждают, что и ночные температуры будут радовать челябинцев. Столбики термометров не опустятся ниже 9 градусов. Однако в горах и низинах в ночь на 4 августа можно ожидать похолодания до плюс шести градусов. Ранее специалисты гидрометцентра сообщили о возращении жаркой погоды в регион. Метеорологи же утверждают, что весь август в области будет хоть и дождливым, но теплым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...