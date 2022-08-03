Пермяков завлекают на работу в деревне выплатой в 100 тысяч

В Пермском крае расширяет штат крупное сельхозпредприятие. ООО Агрофирма «Труд» приглашает соискателей работать на ферме и производствах в селе Троельга в Кунгурском районе. Предприятие, в том числе, предлагает трудоустроиться молодым специалистам, обещая помочь с получением стимулирующей выплаты.
«Ищете работу? Готовы рассмотреть вариант с переездом? Мечтаете работать в перспективной развивающейся компании? Приглашаем в Агрофирму „Труд“ водителей, трактористов, рабочих на производство, IT-специалиста, бухгалтера-оператора, повара, кондитера», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта компании, также на работу готовы принять ветврача, зоотехника и забойщика скота с рабочим стажем от 1 года.
Как уточнили URA.RU в отделе кадров, средний уровень зарплат по рабочим специальностям на предприятии составляет 20-30 тысяч рублей. При этом новым сотрудникам готовы помочь с жильем, а молодым специалистам — еще и с получением одноразовой стимулирующей выплаты в 100 тысяч рублей от государства.
Агрофирма «Труд» — сельскохозяйственное коммерческое предприятие Пермского края, основанное в 1993 году. В структуру компании входят 5 заводов — семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также племенной завод по разведению крупного рогатого скота.
Ранее URA.RU рассказывало, как пермских чиновников завлекают на работу идеальными условиями. О наборе в штат муниципальных служащих объявила администрация Чусовского городского округа.
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В Пермском крае расширяет штат крупное сельхозпредприятие. ООО Агрофирма «Труд» приглашает соискателей работать на ферме и производствах в селе Троельга в Кунгурском районе. Предприятие, в том числе, предлагает трудоустроиться молодым специалистам, обещая помочь с получением стимулирующей выплаты. «Ищете работу? Готовы рассмотреть вариант с переездом? Мечтаете работать в перспективной развивающейся компании? Приглашаем в Агрофирму „Труд“ водителей, трактористов, рабочих на производство, IT-специалиста, бухгалтера-оператора, повара, кондитера», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». По данным сайта компании, также на работу готовы принять ветврача, зоотехника и забойщика скота с рабочим стажем от 1 года. Как уточнили URA.RU в отделе кадров, средний уровень зарплат по рабочим специальностям на предприятии составляет 20-30 тысяч рублей. При этом новым сотрудникам готовы помочь с жильем, а молодым специалистам — еще и с получением одноразовой стимулирующей выплаты в 100 тысяч рублей от государства. Агрофирма «Труд» — сельскохозяйственное коммерческое предприятие Пермского края, основанное в 1993 году. В структуру компании входят 5 заводов — семенной, рапсовый, комбикормовый, молочный, мясоперерабатывающий, а также племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Ранее URA.RU рассказывало, как пермских чиновников завлекают на работу идеальными условиями. О наборе в штат муниципальных служащих объявила администрация Чусовского городского округа.