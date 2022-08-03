Роспотребнадзор: как тюменцам не отравиться арбузом и дыней. Инфографика

04 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Спелая дыня должна приятно пахнуть, а противоположная сторона от хвостика быть немного мягкой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU При выборе арбуза тюменцам нужно обратить внимание на внешний вид плода: спелая ягода обязательно с яркими полосками, а на ее кожице отсутствуют вмятины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. При щелчке по спелой дыне издается глухой звук. «Хороший арбуз будет не самым крупным и не самым мелким — около 5 килограммов. Его кожура будет гладкой — без трещин, царапин или вмятин. Цвет полосок — яркий и контрастный. Звук спелого арбуза — звонкий. Когда ягода созревает, в ней образуются микропустоты, которые и создают резонанс внутри плода. Важно наличие желтого пятна на одном из боков арбуза. Усик и плодоножка должны быть сухие», — сообщили в пресс-службе ведомства. Рекомендации для выбора дыни примерно такие же, но есть некоторые отличия. Например, противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой, в отличие от арбуза, у которого ничего не должно быть мягким. При щелчке по дыне звук должен быть глухим. Сам плод должен приятно пахнуть. Отсутствие аромата от дыни показатель ее неспелости. При выборе места приобретения арбуза и дыни важно обратить внимание на то, что точка продажи должна быть огорожена и обязательно находиться под навесом, а плоды лежат на специальных стеллажах. В местах необорудованных для торговли, где арбузы и дыни лежат вдоль дорог или на земле, приобретать ничего не стоит. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продают отравленные арбузы. О неприятной покупке агентству сообщили читатели. URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При выборе арбуза тюменцам нужно обратить внимание на внешний вид плода: спелая ягода обязательно с яркими полосками, а на ее кожице отсутствуют вмятины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области. При щелчке по спелой дыне издается глухой звук. «Хороший арбуз будет не самым крупным и не самым мелким — около 5 килограммов. Его кожура будет гладкой — без трещин, царапин или вмятин. Цвет полосок — яркий и контрастный. Звук спелого арбуза — звонкий. Когда ягода созревает, в ней образуются микропустоты, которые и создают резонанс внутри плода. Важно наличие желтого пятна на одном из боков арбуза. Усик и плодоножка должны быть сухие», — сообщили в пресс-службе ведомства. Рекомендации для выбора дыни примерно такие же, но есть некоторые отличия. Например, противоположная сторона от хвостика должна быть слегка мягкой, в отличие от арбуза, у которого ничего не должно быть мягким. При щелчке по дыне звук должен быть глухим. Сам плод должен приятно пахнуть. Отсутствие аромата от дыни показатель ее неспелости. При выборе места приобретения арбуза и дыни важно обратить внимание на то, что точка продажи должна быть огорожена и обязательно находиться под навесом, а плоды лежат на специальных стеллажах. В местах необорудованных для торговли, где арбузы и дыни лежат вдоль дорог или на земле, приобретать ничего не стоит. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени продают отравленные арбузы. О неприятной покупке агентству сообщили читатели.