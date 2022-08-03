Тагильчане жалуются на нашествие тараканов на городскую мэрию

Тараканы атаковали столовую в администрации Нижнего Тагила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила в соцсетях пожаловались на нашествие тараканов в здании администрации города. Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии, на которых запечатлены насекомые, бегающие на раздаточной линии и в зале.

«Персонал на живность реагирует нормально, видимо, привыкли к такому близкому соседству. Работники администрации тоже не удивляются кишащим в столовой тараканам, без паники пересаживаются за соседний пустой столик. Терпеть можно сколько угодно, но сегодня они превзошли сами себя! Тараканы на столах, стульях, у еды. Куда только смотрит Роспотребнадзор», — сообщается в группе «Черный список Тагила».

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов. Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец».

Группа во «ВКонтакте» «Черный список Тагила»