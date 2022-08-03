Тагильчане жалуются на нашествие тараканов на городскую мэрию

Жители Нижнего Тагила в соцсетях пожаловались на нашествие тараканов в здании администрации города. Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии, на которых запечатлены насекомые, бегающие на раздаточной линии и в зале.
«Персонал на живность реагирует нормально, видимо, привыкли к такому близкому соседству. Работники администрации тоже не удивляются кишащим в столовой тараканам, без паники пересаживаются за соседний пустой столик. Терпеть можно сколько угодно, но сегодня они превзошли сами себя! Тараканы на столах, стульях, у еды. Куда только смотрит Роспотребнадзор», — сообщается в группе «Черный список Тагила».
Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов. Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец».
Группа во «ВКонтакте» «Черный список Тагила»
Группа во «ВКонтакте» «Черный список Тагила»
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Жители Нижнего Тагила в соцсетях пожаловались на нашествие тараканов в здании администрации города. Пользователи в соцсетях опубликовали фотографии, на которых запечатлены насекомые, бегающие на раздаточной линии и в зале. «Персонал на живность реагирует нормально, видимо, привыкли к такому близкому соседству. Работники администрации тоже не удивляются кишащим в столовой тараканам, без паники пересаживаются за соседний пустой столик. Терпеть можно сколько угодно, но сегодня они превзошли сами себя! Тараканы на столах, стульях, у еды. Куда только смотрит Роспотребнадзор», — сообщается в группе «Черный список Тагила». Ранее URA.RU сообщало, что свердловчане пожаловались на отсутствие средств личной гигиены в школе. Также агентство рассказывало, что ученики из Нижнего Тагила возмутились состоянием школьных туалетов. Жители Нижнего Тагила возмутились состоянием платного общественного туалета в торговом центре «Стрелец».