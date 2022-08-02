В ЯНАО компьютерный мастер угрожал клиенту расправой

Мастер отказался возвращать денежные средства за невыполненную работу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на компьютерного мастера, который не смог выполнить свою работу, и на просьбу матери гражданки вернуть денежные средства начал угрожать расправой жизни. Об этом девушка написала в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«У мамы сломался рабочий компьютер, обратились к данному товарищу по имени Владимир. По его словам, он оказался занят и направил своего помощника — Александра. Деньги заплатили, через пару дней компьютер был готов, его забрали, а когда включили, оказалось, что ничего не было установлено. После нескольких дней попыток договориться доделать работу или вернуть деньги Владимир перестал выходить на связь. А вот Александр был очень активен! Звонил родителям в 12 ночи с угрозами расправой жизни, имущества и оскорблениями», — рассказала дочь потерпевшей в группе «ГОРОРО».

Редакция обратилась в ОМВД по городу Новый Уренгой за получением комментария по произошедшей ситуации, там рассказали, что факт зарегистрирован и проводится проверка. «Данный факт зарегистрирован в ОМВД России по городу Новый Уренгой. Полицейскими проводится проверка. Устанавливается информация произошедшего», — рассказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало, что в Надыме осудили 51-летнего мужчину за распространение наркотиков. Городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере полумиллиона рублей.