Пожилого наркоторговца приговорили к 9 годам колонии в ЯНАО

В Надыме осудили 51-летнего мужчину за распространение наркотиков. Городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщили в УМВД России по ЯНАО.
«При осмотре автомобиля 51-летнего подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 394 свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое из оборота вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Вес наркотического вещества оказался более одного килограмма, что считается особо крупным размером. Уголовное дело было направлено в суд, где мужчине вынесен обвинительный приговор за покушение на незаконный сбыт наркотического вещества. Теперь он на девять лет отправится в колонию строгого режима.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в колонию отправятся студенты Ямальского многопрофильного колледжа. Суд признал их виновными в сбыте наркотиков.
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В Надыме осудили 51-летнего мужчину за распространение наркотиков. Городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщили в УМВД России по ЯНАО. «При осмотре автомобиля 51-летнего подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 394 свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое из оборота вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Вес наркотического вещества оказался более одного килограмма, что считается особо крупным размером. Уголовное дело было направлено в суд, где мужчине вынесен обвинительный приговор за покушение на незаконный сбыт наркотического вещества. Теперь он на девять лет отправится в колонию строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в колонию отправятся студенты Ямальского многопрофильного колледжа. Суд признал их виновными в сбыте наркотиков.