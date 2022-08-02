02 августа 2022
01 августа 2022

Пожилого наркоторговца приговорили к 9 годам колонии в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркотики обнаружили правоохранители в машине 51-летнего жителя ЯНАО Фото:

В Надыме осудили 51-летнего мужчину за распространение наркотиков. Городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщили в УМВД России по ЯНАО.

«При осмотре автомобиля 51-летнего подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 394 свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое из оборота вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Вес наркотического вещества оказался более одного килограмма, что считается особо крупным размером. Уголовное дело было направлено в суд, где мужчине вынесен обвинительный приговор за покушение на незаконный сбыт наркотического вещества. Теперь он на девять лет отправится в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в колонию отправятся студенты Ямальского многопрофильного колледжа. Суд признал их виновными в сбыте наркотиков.

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В Надыме осудили 51-летнего мужчину за распространение наркотиков. Городской суд приговорил его к девяти годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщили в УМВД России по ЯНАО. «При осмотре автомобиля 51-летнего подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 394 свертка с порошкообразным веществом внутри. Согласно заключению эксперта, изъятое из оборота вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения», — рассказали в пресс-службе ведомства. Вес наркотического вещества оказался более одного килограмма, что считается особо крупным размером. Уголовное дело было направлено в суд, где мужчине вынесен обвинительный приговор за покушение на незаконный сбыт наркотического вещества. Теперь он на девять лет отправится в колонию строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО в колонию отправятся студенты Ямальского многопрофильного колледжа. Суд признал их виновными в сбыте наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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