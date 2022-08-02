В Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья

03 августа 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Глава Нового Уренгоя рассказал, что в этом году в Новом Уренгое сдадут более 1300 квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нынешнем году в Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «В Новом Уренгое в этом году сдадут более 75 000 кв/м жилья, это более 1 300 квартир», — рассказал во время прямого эфира в своем telegram-канале мэр Нового Уренгоя. Воронов при этом отметил, что такая цифра — своеобразный рекорд. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов по стоимости жилья. Он стал восьмым среди всех городов России по стоимости за квадратный метр.

В нынешнем году в Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «В Новом Уренгое в этом году сдадут более 75 000 кв/м жилья, это более 1 300 квартир», — рассказал во время прямого эфира в своем telegram-канале мэр Нового Уренгоя. Воронов при этом отметил, что такая цифра — своеобразный рекорд. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов по стоимости жилья. Он стал восьмым среди всех городов России по стоимости за квадратный метр.