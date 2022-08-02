Глава Нового Уренгоя рассказал, что в этом году в Новом Уренгое сдадут более 1300 квартир
В нынешнем году в Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.
«В Новом Уренгое в этом году сдадут более 75 000 кв/м жилья, это более 1 300 квартир», — рассказал во время прямого эфира в своем telegram-канале мэр Нового Уренгоя. Воронов при этом отметил, что такая цифра — своеобразный рекорд.
Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов по стоимости жилья. Он стал восьмым среди всех городов России по стоимости за квадратный метр.
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