02 августа 2022

В Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, дом, доступное жилье, новостройка
Глава Нового Уренгоя рассказал, что в этом году в Новом Уренгое сдадут более 1300 квартир Фото:

В нынешнем году в Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

«В Новом Уренгое в этом году сдадут более 75 000 кв/м жилья, это более 1 300 квартир», — рассказал во время прямого эфира в своем telegram-канале мэр Нового Уренгоя. Воронов при этом отметил, что такая цифра — своеобразный рекорд.

Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов по стоимости жилья. Он стал восьмым среди всех городов России по стоимости за квадратный метр.

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В нынешнем году в Новом Уренгое сдадут рекордное количество жилья. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов. «В Новом Уренгое в этом году сдадут более 75 000 кв/м жилья, это более 1 300 квартир», — рассказал во время прямого эфира в своем telegram-канале мэр Нового Уренгоя. Воронов при этом отметил, что такая цифра — своеобразный рекорд. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой вошел в топ городов по стоимости жилья. Он стал восьмым среди всех городов России по стоимости за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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