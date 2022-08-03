В Нагорном Карабахе началась мобилизация

Глава Нагорного Карабаха объявил частичную мобилизацию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

На территории Нагорного Карабаха объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщает Инфоштаб непризнанной республики.

«В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на Инфоштаб НКР.

По информации портала, ранее Вооруженные силы Азербайджана атаковали армянские позиции в Нагорном Карабахе. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще 15 были ранены.