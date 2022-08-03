В Нагорном Карабахе началась мобилизация

Глава Нагорного Карабаха объявил частичную мобилизацию
новость из сюжетаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
На территории Нагорного Карабаха объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщает Инфоштаб непризнанной республики.
«В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на Инфоштаб НКР.
По информации портала, ранее Вооруженные силы Азербайджана атаковали армянские позиции в Нагорном Карабахе. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще 15 были ранены.
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