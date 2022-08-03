В Нагорном Карабахе началась мобилизация

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Глава Нагорного Карабаха объявил частичную мобилизацию Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

На территории Нагорного Карабаха объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщает Инфоштаб непризнанной республики.

«В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на Инфоштаб НКР.

По информации портала, ранее Вооруженные силы Азербайджана атаковали армянские позиции в Нагорном Карабахе. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще 15 были ранены.

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На территории Нагорного Карабаха объявлена частичная мобилизация. Об этом сообщает Инфоштаб непризнанной республики. «В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация. Указ об этом подписал карабахский лидер Араик Арутюнян 3 августа», — сообщает Sputnik Армения, ссылаясь на Инфоштаб НКР. По информации портала, ранее Вооруженные силы Азербайджана атаковали армянские позиции в Нагорном Карабахе. В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще 15 были ранены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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