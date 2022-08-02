02 августа 2022

Глава Нового Уренгоя рассказал о судьбе долгостроя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, предупреждающие дорожные знаки, парковка
Заброшенный в Новом Уренгое паркинг перейдет в муниципальную собственность Фото:

Судьба заброшенного паркинга в Новом Уренгое решится в течении ближайших 2-ух месяцев. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Мы сейчас на финальном этапе судебных решений по заброшенном паркингу. В течение двух месяцев мы забираем в муниципальную собственность», — рассказал мэр Нового Уренгоя во время прямого эфира.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в этом году сдадут рекордное количество жилья. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

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Судьба заброшенного паркинга в Новом Уренгое решится в течении ближайших 2-ух месяцев. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Мы сейчас на финальном этапе судебных решений по заброшенном паркингу. В течение двух месяцев мы забираем в муниципальную собственность», — рассказал мэр Нового Уренгоя во время прямого эфира. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в этом году сдадут рекордное количество жилья. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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