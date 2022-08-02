Глава Нового Уренгоя рассказал о судьбе долгостроя

Заброшенный в Новом Уренгое паркинг перейдет в муниципальную собственность
Судьба заброшенного паркинга в Новом Уренгое решится в течении ближайших 2-ух месяцев. Об этом сообщил глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.
«Мы сейчас на финальном этапе судебных решений по заброшенном паркингу. В течение двух месяцев мы забираем в муниципальную собственность», — рассказал мэр Нового Уренгоя во время прямого эфира.
Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое в этом году сдадут рекордное количество жилья. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.
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