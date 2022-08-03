Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару

04 августа 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

В жаркую погоду нужно быть внимательным людям, страдающие от сердечной недостаточности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Людям, принимающим препараты дли разжижения крови, следует быть осторожными, так как в жаркие дни передозировка лекарств или отмена приема могут привести к осложнениям. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, член отделения московской «Деловой России», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Симон Мацкеплишвили. «Нужно проявлять особую аккуратность при приеме лекарств, разжижающих кровь. Их эффект, в большинстве случаев и в отличие от других кардиологических препаратов, субъективно ощутить практически невозможно, а чрезмерное сгущение крови при их отмене, равно как и их передозировка, могут привести к непоправимым осложнениям», — сказал Симон Мацкеплишвили Кроме того, в жаркую погоду нужно быть внимательным людям, которые страдают от сердечной недостаточности. «Особенно актуально сохранение баланса жидкости, поскольку в жару люди могут терять воду при активном потоотделении и, тем более, при приеме мочегонных препаратов, нередко являющимся основным компонентом лечения артериальной гипертензии или сердечной недостаточности. Если такие препараты назначены, в особо жаркие дни стоит проконсультироваться с врачом относительно увеличения или уменьшения их дозировки», — уточнил заслуженный деятель науки РФ. При этом жара оказывает сильное влияние и на здоровых людей. «Сильная жара приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, даже у здоровых людей она может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений, значительным колебаниям артериального давления, отекам ног, нередко возрастает вероятность образования тромбов в венах нижних конечностей. У пациентов с сердечными заболеваниями эти проявления могут иметь опасные, порой жизнеугрожающие последствия», — заключил кардиолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Людям, принимающим препараты дли разжижения крови, следует быть осторожными, так как в жаркие дни передозировка лекарств или отмена приема могут привести к осложнениям. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии Медицинского центра МГУ имени М.В. Ломоносова, член отделения московской «Деловой России», член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Симон Мацкеплишвили. «Нужно проявлять особую аккуратность при приеме лекарств, разжижающих кровь. Их эффект, в большинстве случаев и в отличие от других кардиологических препаратов, субъективно ощутить практически невозможно, а чрезмерное сгущение крови при их отмене, равно как и их передозировка, могут привести к непоправимым осложнениям», — сказал Симон Мацкеплишвили Кроме того, в жаркую погоду нужно быть внимательным людям, которые страдают от сердечной недостаточности. «Особенно актуально сохранение баланса жидкости, поскольку в жару люди могут терять воду при активном потоотделении и, тем более, при приеме мочегонных препаратов, нередко являющимся основным компонентом лечения артериальной гипертензии или сердечной недостаточности. Если такие препараты назначены, в особо жаркие дни стоит проконсультироваться с врачом относительно увеличения или уменьшения их дозировки», — уточнил заслуженный деятель науки РФ. При этом жара оказывает сильное влияние и на здоровых людей. «Сильная жара приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, даже у здоровых людей она может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений, значительным колебаниям артериального давления, отекам ног, нередко возрастает вероятность образования тромбов в венах нижних конечностей. У пациентов с сердечными заболеваниями эти проявления могут иметь опасные, порой жизнеугрожающие последствия», — заключил кардиолог.