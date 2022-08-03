В Швейцарии заявили, что санкции против РФ нарушают конституцию

03 августа 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Швейцария должна сохранять нейтралитет в российско-украинском конфликте, считает Андреа Зомер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение о принятии новых санкций против России нарушает конституцию Швейцарии, так как противоречит нейтральному статусу страны в конфликте с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей Швейцарской народной партии (UDC) Федерального собрания Андреа Зомер. «Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала Зомер в интервью РИА «Новости». Ранее Швейцария полностью приняла седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. В рамках него страна ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России.

Решение о принятии новых санкций против России нарушает конституцию Швейцарии, так как противоречит нейтральному статусу страны в конфликте с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей Швейцарской народной партии (UDC) Федерального собрания Андреа Зомер. «Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала Зомер в интервью РИА «Новости». Ранее Швейцария полностью приняла седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. В рамках него страна ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России.