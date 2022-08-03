В Швейцарии заявили, что санкции против РФ нарушают конституцию

Решение о принятии новых санкций против России нарушает конституцию Швейцарии, так как противоречит нейтральному статусу страны в конфликте с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей Швейцарской народной партии (UDC) Федерального собрания Андреа Зомер.
«Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала Зомер в интервью РИА «Новости».
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Решение о принятии новых санкций против России нарушает конституцию Швейцарии, так как противоречит нейтральному статусу страны в конфликте с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь крупнейшей Швейцарской народной партии (UDC) Федерального собрания Андреа Зомер. «Введение санкций нарушает нейтралитет страны и, следовательно, ее конституцию. В Конституции указано, что Швейцария нейтральна. Мы против санкций», — сказала Зомер в интервью РИА «Новости». Ранее Швейцария полностью приняла седьмой пакет антироссийских санкций Евросоюза на фоне спецоперации РФ по освобождению Донбасса. В рамках него страна ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России.