Швейцария ввела санкции против Сбербанка

03 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Швейцария выполнила все пункты седьмого пакета санкций Евросоюза, сообщили в СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Швейцария полностью приняла седьмой пакет санкций Евросоюза, в рамках которого ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger. «Швейцария приняла решение о дальнейших санкциях против России. Запрещено покупать, ввозить или перевозить золото из России. Таким образом, Федеральный совет принимает последние санкции ЕС», — сообщили авторы. По информации издания, ограничения также касаются крупнейшей кредитной организации страны. «Федеральный совет также заморозил активы и запретил предоставлять активы Сбербанку, крупнейшему банку России. Согласно предоставленной информации, в прошлую пятницу ЕАОР уже внесло в санкционный список 54 человека и 9 организаций. Таким образом, список полностью соответствует списку ЕС», — добавили в статье. Ранее, 21 июля, Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Под новые ограничения попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик.

Швейцария полностью приняла седьмой пакет санкций Евросоюза, в рамках которого ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger. «Швейцария приняла решение о дальнейших санкциях против России. Запрещено покупать, ввозить или перевозить золото из России. Таким образом, Федеральный совет принимает последние санкции ЕС», — сообщили авторы. По информации издания, ограничения также касаются крупнейшей кредитной организации страны. «Федеральный совет также заморозил активы и запретил предоставлять активы Сбербанку, крупнейшему банку России. Согласно предоставленной информации, в прошлую пятницу ЕАОР уже внесло в санкционный список 54 человека и 9 организаций. Таким образом, список полностью соответствует списку ЕС», — добавили в статье. Ранее, 21 июля, Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Под новые ограничения попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик.