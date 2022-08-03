Швейцария ввела санкции против Сбербанка

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцария выполнила все пункты седьмого пакета санкций Евросоюза, сообщили в СМИ Фото:
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Швейцария полностью приняла седьмой пакет санкций Евросоюза, в рамках которого ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger.

«Швейцария приняла решение о дальнейших санкциях против России. Запрещено покупать, ввозить или перевозить золото из России. Таким образом, Федеральный совет принимает последние санкции ЕС», — сообщили авторы.

По информации издания, ограничения также касаются крупнейшей кредитной организации страны. «Федеральный совет также заморозил активы и запретил предоставлять активы Сбербанку, крупнейшему банку России. Согласно предоставленной информации, в прошлую пятницу ЕАОР уже внесло в санкционный список 54 человека и 9 организаций. Таким образом, список полностью соответствует списку ЕС», — добавили в статье.

Ранее, 21 июля, Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Под новые ограничения попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик.

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Швейцария полностью приняла седьмой пакет санкций Евросоюза, в рамках которого ввела ограничения на работу Сбербанка, а также импорт и транспортировку золота из России. Об этом сообщила газета Tages-Anzeiger. «Швейцария приняла решение о дальнейших санкциях против России. Запрещено покупать, ввозить или перевозить золото из России. Таким образом, Федеральный совет принимает последние санкции ЕС», — сообщили авторы. По информации издания, ограничения также касаются крупнейшей кредитной организации страны. «Федеральный совет также заморозил активы и запретил предоставлять активы Сбербанку, крупнейшему банку России. Согласно предоставленной информации, в прошлую пятницу ЕАОР уже внесло в санкционный список 54 человека и 9 организаций. Таким образом, список полностью соответствует списку ЕС», — добавили в статье. Ранее, 21 июля, Евросоюз принял седьмой пакет антироссийских санкций на фоне спецоперации РФ на Украине. Под новые ограничения попали Сбербанк, мотоклуб «Ночные волки», актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что новые санкции лишь загоняют ЕС в тупик.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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