«Газпром» отказался возвращать турбину для «Северного потока»

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Вечерний город. Ханты-Мансийск, газпром
«Газпром» не будет возвращать турбину на КС «Портовая» из-за западных санкций Фото:
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Газовый кризис в Европе

Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Решение было принято из-за санкционного режима западных стран, сообщили в пресс-службе компании.

«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Заявление опубликовано в официальном telegram-канале компании.

Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. До этого в компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая ранее была передана на ремонт, пишет RT. В Кремле отметили, что Запад намеренно спровоцировал сложную ситуацию с задержкой турбин для «Северного потока».

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Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Решение было принято из-за санкционного режима западных стран, сообщили в пресс-службе компании. «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Заявление опубликовано в официальном telegram-канале компании. Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. До этого в компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая ранее была передана на ремонт, пишет RT. В Кремле отметили, что Запад намеренно спровоцировал сложную ситуацию с задержкой турбин для «Северного потока».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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