Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Решение было принято из-за санкционного режима западных стран, сообщили в пресс-службе компании.
«Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Заявление опубликовано в официальном telegram-канале компании.
Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. До этого в компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая ранее была передана на ремонт, пишет RT. В Кремле отметили, что Запад намеренно спровоцировал сложную ситуацию с задержкой турбин для «Северного потока».
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