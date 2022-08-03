«Газпром» отказался возвращать турбину для «Северного потока»

03 августа 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

«Газпром» не будет возвращать турбину на КС «Портовая» из-за западных санкций Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Решение было принято из-за санкционного режима западных стран, сообщили в пресс-службе компании. «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Заявление опубликовано в официальном telegram-канале компании. Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. До этого в компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая ранее была передана на ремонт, пишет RT. В Кремле отметили, что Запад намеренно спровоцировал сложную ситуацию с задержкой турбин для «Северного потока».

Российская энергетическая компания «Газпром» отказалась принимать газотурбинный двигатель Siemens Energy на компрессорную станцию «Портовая», через которую проходит магистраль проекта «Северный поток». Решение было принято из-за санкционного режима западных стран, сообщили в пресс-службе компании. «Санкционные режимы Канады, ЕС, Великобритании и несоответствие существующей ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens делают поставку двигателя 073 на КС „Портовая“ невозможной», — сообщили в пресс-службе «Газпрома». Заявление опубликовано в официальном telegram-канале компании. Ранее «Газпром» объявил об остановке эксплуатации еще одной турбины Siemens Energy на компрессорной станции «Портовая», объяснив это окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта. До этого в компании заявили, что Канада не возвращает им одну из турбин для «Северного потока», которая ранее была передана на ремонт, пишет RT. В Кремле отметили, что Запад намеренно спровоцировал сложную ситуацию с задержкой турбин для «Северного потока».