Международный суд отказался признать Россию агрессором

03 августа 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Кулеба считает, что суд не называет Россию «агрессором» по юридическим причинам Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В его уставе [Международного уголовного суда] написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — приводит слова Кулебы издание «Укринформ». Также Кулеба заявил, что в ходе недавних переговоров между Украиной и США политики обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях. Также был рассмотрен вопрос потери контроля России над освобожденными территориями. Кулеба считает, что необходимо делать «что угодно, но не позволить России провести референдум».

Международный уголовный суд не может применить статью «агрессия» к спецоперации России на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В его уставе [Международного уголовного суда] написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — приводит слова Кулебы издание «Укринформ». Также Кулеба заявил, что в ходе недавних переговоров между Украиной и США политики обсудили сценарий срыва готовящихся референдумов на освобожденных Россией территориях. Также был рассмотрен вопрос потери контроля России над освобожденными территориями. Кулеба считает, что необходимо делать «что угодно, но не позволить России провести референдум».