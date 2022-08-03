В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Советник главы офиса Зеленского ждет начала третьей мировой войны, чтобы проучить Запад Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обрадовался возможности третьей мировой войны из-за обострения тайваньского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала.

«Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Этот визит стал первым с 1997 года. В Пекине резко отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом; Вооруженные силы Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT.

3 августа Пелоси покинула остров и направилась далее в Сеул, уточнет Nation News. В Кремле назвали этот полет провокацией Китая.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обрадовался возможности третьей мировой войны из-за обострения тайваньского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала. «Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Этот визит стал первым с 1997 года. В Пекине резко отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом; Вооруженные силы Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT. 3 августа Пелоси покинула остров и направилась далее в Сеул, уточнет Nation News. В Кремле назвали этот полет провокацией Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...