В офисе Зеленского обрадовались вероятности третьей мировой войны

03 августа 2022 в 21:43 Размер текста - 17 +

Советник главы офиса Зеленского ждет начала третьей мировой войны, чтобы проучить Запад Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обрадовался возможности третьей мировой войны из-за обострения тайваньского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала. «Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Этот визит стал первым с 1997 года. В Пекине резко отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом; Вооруженные силы Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT. 3 августа Пелоси покинула остров и направилась далее в Сеул, уточнет Nation News. В Кремле назвали этот полет провокацией Китая.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович обрадовался возможности третьей мировой войны из-за обострения тайваньского конфликта. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала. «Меня радует общая активность вокруг Тайваня. Чем больше такой активности, тем быстрее спящие на Западе проснутся. Западу и миру давно нужна хорошая встряска, честно. Слишком много иллюзий и самообмана накрутили» — сказал Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина «Фейгин Live» (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов). Ранее, 2 августа, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань и встретилась с главой администрации Цай Инвэнь, сообщает «Общественное телевидение России». Этот визит стал первым с 1997 года. В Пекине резко отреагировали на это событие и начали военные учения рядом с островом; Вооруженные силы Китая находится в состоянии боевой готовности, пишет RT. 3 августа Пелоси покинула остров и направилась далее в Сеул, уточнет Nation News. В Кремле назвали этот полет провокацией Китая.