02 августа 2022

В ХМАО Росгвардия разнимала драку бездомных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выпускной в ЦПКИО. Курган, росгвардия
Охранник приюта вызвал сотрудников охраны после того, как бездомный начал угрожать ножом Фото:

Охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники задержали мужчину, который устроил драку в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Подозреваемый накинулся на охранника с ножом, высказывая угрозы убийством», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Нападавший передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки. Мужчина сцепился с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сотрудники задержали мужчину, который устроил драку в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Подозреваемый накинулся на охранника с ножом, высказывая угрозы убийством», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Нападавший передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки. Мужчина сцепился с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...