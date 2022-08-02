В ХМАО Росгвардия разнимала драку бездомных

Охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Сотрудники задержали мужчину, который устроил драку в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Подозреваемый накинулся на охранника с ножом, высказывая угрозы убийством», — рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Нападавший передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки. Мужчина сцепился с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.
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