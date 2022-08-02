В ХМАО Росгвардия разнимала драку бездомных

03 августа 2022 в 22:42 Размер текста - 17 +

Охранник приюта вызвал сотрудников охраны после того, как бездомный начал угрожать ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сотрудники задержали мужчину, который устроил драку в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Подозреваемый накинулся на охранника с ножом, высказывая угрозы убийством», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Нападавший передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки. Мужчина сцепился с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.

Охранник в приюте для бездомных в Белоярском (ХМАО) вызвал сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии после того, как не смог сам разнять драку двух жителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Сотрудники задержали мужчину, который устроил драку в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Подозреваемый накинулся на охранника с ножом, высказывая угрозы убийством», — рассказали в пресс-службе Росгвардии. Нападавший передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU рассказывало, что заместитель директора МАУ «Культура» в Урае (ХМАО) Дмитрий Зайцев подал в суд на руководство учреждения за выговор, который ему был сделан после драки. Мужчина сцепился с директором парка культуры и отдыха Русланом Уманцом.