В университете ХМАО охранники подрались за право сторожить вуз

04 августа 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Во время конфликта в ход пошли резиновые дубинки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего. «Охранники организации „Илир“ вооружившись резиновыми палками, заскочили в одно из зданий университета и причинили телесные повреждения сотрудникам „СКБ-Югра“, которые там оказывали охранные услуги. ЧОП „Илир“ самовольно, без договора заступил на объект 2 августа и препятствует оказанию услуг организации „СКБ-Югра“, которая выиграла эту закупку у университета», — сообщил Троицкий. В свою очередь руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков рассказал URA.RU, что его охрана выполняла свою работу и выдворила с объекта посторонних людей в лице сотрудников компании «СКБ-Югра», которые оказывали им сопротивление. «Мы победили в тендере на охрану СурГу. Но как только заступили на объект, на нас начало давить руководство университета. Была составлена куча подложных актов, на основании которых с нами расторгли контракт в одностороннем порядке. Мы считаем, это незаконно. Объект покидать не будем и продолжим выполнять условия контракта. Пусть руководство СурГу подает в суд. Других охранников мы на объект не пустим», — сообщил Мальчиков. В полиции Сургута сообщили, что по факту конфликта охранных организаций в университете начата доследственная проверка. Получить комментарий от представителя СурГу журналисту URA.RU не удалось. В университете не захотели обсуждать возникшую ситуацию по телефону. В вуз направлен официальный запрос. С компанией «СКБ-Югра» на момент публикации связаться не удалось. На телефонные звонки корреспондента URA.RU никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в СурГу разгорелся скандал с охраной. Директор ЧОП «Илир» обвинил руководство университета в воспрепятствовании предпринимательской деятельности при выполнении контракта по охране зданий вуза стоимостью в 56 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургутском государственном университете (СурГу) сотрудники двух частных охранных предприятий — «СКБ-Югра» и «Илир» подрались, не поделив объект. О конфликте URA.RU сообщил юрист охранного предприятия «Центурион» Евгений Троицкий, хорошо знакомый с деталями произошедшего. «Охранники организации „Илир“ вооружившись резиновыми палками, заскочили в одно из зданий университета и причинили телесные повреждения сотрудникам „СКБ-Югра“, которые там оказывали охранные услуги. ЧОП „Илир“ самовольно, без договора заступил на объект 2 августа и препятствует оказанию услуг организации „СКБ-Югра“, которая выиграла эту закупку у университета», — сообщил Троицкий. В свою очередь руководитель ЧОП «Илир» Евгений Мальчиков рассказал URA.RU, что его охрана выполняла свою работу и выдворила с объекта посторонних людей в лице сотрудников компании «СКБ-Югра», которые оказывали им сопротивление. «Мы победили в тендере на охрану СурГу. Но как только заступили на объект, на нас начало давить руководство университета. Была составлена куча подложных актов, на основании которых с нами расторгли контракт в одностороннем порядке. Мы считаем, это незаконно. Объект покидать не будем и продолжим выполнять условия контракта. Пусть руководство СурГу подает в суд. Других охранников мы на объект не пустим», — сообщил Мальчиков. В полиции Сургута сообщили, что по факту конфликта охранных организаций в университете начата доследственная проверка. Получить комментарий от представителя СурГу журналисту URA.RU не удалось. В университете не захотели обсуждать возникшую ситуацию по телефону. В вуз направлен официальный запрос. С компанией «СКБ-Югра» на момент публикации связаться не удалось. На телефонные звонки корреспондента URA.RU никто не ответил. Ранее URA.RU сообщало, что в СурГу разгорелся скандал с охраной. Директор ЧОП «Илир» обвинил руководство университета в воспрепятствовании предпринимательской деятельности при выполнении контракта по охране зданий вуза стоимостью в 56 миллионов рублей.