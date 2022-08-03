03 августа 2022
02 августа 2022

В ХМАО не нашли подрядчика для постройки центра культуры

© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-строительный комплекс министерства обороны российской федерации в Мариуполе. Мариуполь , стройка
Власти планировали потратить на стройку более 100 млн рублей. Фото:

Администрация Нижневартовского района (ХМАО) не нашла подрядчика по тендеру на строительство культурно-образовательного центра в сельском поселении Ларьяк. Информация появилась на портале госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной. Электронный аукцион признан несостоявшимся», — говориться в документах закупки.

Ранее URA.RU рассказывало о размещении этого тендера. Власти Нижневартовского района планировали потратить около 140 миллионов.

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Администрация Нижневартовского района (ХМАО) не нашла подрядчика по тендеру на строительство культурно-образовательного центра в сельском поселении Ларьяк. Информация появилась на портале госзакупок. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной. Электронный аукцион признан несостоявшимся», — говориться в документах закупки. Ранее URA.RU рассказывало о размещении этого тендера. Власти Нижневартовского района планировали потратить около 140 миллионов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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