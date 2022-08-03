В ХМАО не нашли подрядчика для постройки центра культуры

Власти планировали потратить на стройку более 100 млн рублей.
Администрация Нижневартовского района (ХМАО) не нашла подрядчика по тендеру на строительство культурно-образовательного центра в сельском поселении Ларьяк. Информация появилась на портале госзакупок.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной. Электронный аукцион признан несостоявшимся», — говориться в документах закупки.
Ранее URA.RU рассказывало о размещении этого тендера. Власти Нижневартовского района планировали потратить около 140 миллионов.
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