Кандидат в губернаторы Свердловской области, глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обратился в отделение ГУ МВД России по Екатеринбургу из-за кражи агитационных баннеров партии КПРФ. Об этом политик рассказал в соцсети «ВКонтакте».
«Выборы губернатора Свердловской области продолжают превращаться в криминальную вакханалию. [Неизвестные] за прошедшую ночь срезали баннеры кандидата [от] КПРФ с 11-ти билбордов. Заказчики этого беззакония очевидны. Будем надеяться, полиция найдет исполнителей», — написал Ивачев.
Позднее пресс-служба свердловского обкома КПРФ на официальном сайте поделилась тем, что количество украденных баннеров повысилось до 12-ти. «UPD. На момент публикации стало известно о краже еще одного баннера, теперь их исчезло уже 12», — добавила пресс-служба. Также пресс-группа пояснила, что украденные баннеры висели на билбордах на Уралмаше, Ботанике, Уктусе, Вторчермете и в других районах города.
Выборы свердловского губернатора состоятся 11 сентября. Помимо Ивачева, на пост главы региона также претендуют кандидаты — «Единой России» (действующий губернатор Евгений Куйвашев), «Справедливой России» (депутат Госдумы Андрей Кузнецов), ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг) и депутат Госдумы Александр Демин.
У КПРФ срезали 12 агитационных баннеров
Фото: Александр Ивачев, vk.com
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Кандидат в губернаторы Свердловской области, глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обратился в отделение ГУ МВД России по Екатеринбургу из-за кражи агитационных баннеров партии КПРФ. Об этом политик рассказал в соцсети «ВКонтакте». «Выборы губернатора Свердловской области продолжают превращаться в криминальную вакханалию. [Неизвестные] за прошедшую ночь срезали баннеры кандидата [от] КПРФ с 11-ти билбордов. Заказчики этого беззакония очевидны. Будем надеяться, полиция найдет исполнителей», — написал Ивачев. Позднее пресс-служба свердловского обкома КПРФ на официальном сайте поделилась тем, что количество украденных баннеров повысилось до 12-ти. «UPD. На момент публикации стало известно о краже еще одного баннера, теперь их исчезло уже 12», — добавила пресс-служба. Также пресс-группа пояснила, что украденные баннеры висели на билбордах на Уралмаше, Ботанике, Уктусе, Вторчермете и в других районах города. Выборы свердловского губернатора состоятся 11 сентября. Помимо Ивачева, на пост главы региона также претендуют кандидаты — «Единой России» (действующий губернатор Евгений Куйвашев), «Справедливой России» (депутат Госдумы Андрей Кузнецов), ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг) и депутат Госдумы Александр Демин.