Политик негодует из-за кражи агитационных баннеров КПРФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Кандидат в губернаторы Свердловской области, глава свердловских коммунистов Александр Ивачев обратился в отделение ГУ МВД России по Екатеринбургу из-за кражи агитационных баннеров партии КПРФ. Об этом политик рассказал в соцсети «ВКонтакте».

«Выборы губернатора Свердловской области продолжают превращаться в криминальную вакханалию. [Неизвестные] за прошедшую ночь срезали баннеры кандидата [от] КПРФ с 11-ти билбордов. Заказчики этого беззакония очевидны. Будем надеяться, полиция найдет исполнителей», — написал Ивачев.

Позднее пресс-служба свердловского обкома КПРФ на официальном сайте поделилась тем, что количество украденных баннеров повысилось до 12-ти. «UPD. На момент публикации стало известно о краже еще одного баннера, теперь их исчезло уже 12», — добавила пресс-служба. Также пресс-группа пояснила, что украденные баннеры висели на билбордах на Уралмаше, Ботанике, Уктусе, Вторчермете и в других районах города.

Выборы свердловского губернатора состоятся 11 сентября. Помимо Ивачева, на пост главы региона также претендуют кандидаты — «Единой России» (действующий губернатор Евгений Куйвашев), «Справедливой России» (депутат Госдумы Андрей Кузнецов), ЛДПР (депутат заксо Александр Каптюг) и депутат Госдумы Александр Демин.