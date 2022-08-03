Глава СКР потребовал доложить о преступлении в челябинском лагере

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере „Еланчик“ в Миассе. По имеющейся информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что в детском оздоровительном лагере «Еланчик», который находится в Миассе Челябинской области, отравились более 30 детей. В лагере работает комиссия совместно со специалистами Роспотребнадзора. На место незамедлительно выехал прокурор Миасса Алексей Путилов.