03 августа 2022

Глава СКР потребовал доложить о преступлении в челябинском лагере

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей Фото:

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере „Еланчик“ в Миассе. По имеющейся информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет», — указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что в детском оздоровительном лагере «Еланчик», который находится в Миассе Челябинской области, отравились более 30 детей. В лагере работает комиссия совместно со специалистами Роспотребнадзора. На место незамедлительно выехал прокурор Миасса Алексей Путилов.

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Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Дано поручение руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в детском оздоровительном лагере „Еланчик“ в Миассе. По имеющейся информации, в лагере отравились более 30 детей в возрасте от 8 до 17 лет», — указано в сообщении. В ведомстве уточнили, что Бастрыкин потребовал всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, а также установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Кроме того, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Ранее стало известно, что в детском оздоровительном лагере «Еланчик», который находится в Миассе Челябинской области, отравились более 30 детей. В лагере работает комиссия совместно со специалистами Роспотребнадзора. На место незамедлительно выехал прокурор Миасса Алексей Путилов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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