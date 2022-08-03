03 августа 2022
02 августа 2022

Компания с двумя сотрудниками достроит кварцевый завод в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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ООО «Югра-Альянс» стала единственным участником закупки. Фото:

ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер от акционерного общества «Полярный кварц» на выполнение работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани (ХМАО). Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.

«Рекомендуем заказчику заключить контракт с ООО „Югра-Альянс“. Компания оказалась единственным участником», — уточняется в документах.

Согласно сервису SBIS в компании работает два сотрудника. Компания действует с 2014 года.

Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Компания получит за выполнение контракта 154 млн рублей. За весь прошлый год ООО «Югра-Альянс» заработало 19 млн.

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ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер от акционерного общества «Полярный кварц» на выполнение работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани (ХМАО). Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок. «Рекомендуем заказчику заключить контракт с ООО „Югра-Альянс“. Компания оказалась единственным участником», — уточняется в документах. Согласно сервису SBIS в компании работает два сотрудника. Компания действует с 2014 года. Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Компания получит за выполнение контракта 154 млн рублей. За весь прошлый год ООО «Югра-Альянс» заработало 19 млн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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