Компания с двумя сотрудниками достроит кварцевый завод в ХМАО

ООО «Югра-Альянс» стала единственным участником закупки.
ООО «Югра-Альянс» выиграла тендер от акционерного общества «Полярный кварц» на выполнение работ по вводу в эксплуатацию завода по обогащению кварца в Нягани (ХМАО). Об этом сообщается на портале единой информационной системы госзакупок.
«Рекомендуем заказчику заключить контракт с ООО „Югра-Альянс“. Компания оказалась единственным участником», — уточняется в документах.
Согласно сервису SBIS в компании работает два сотрудника. Компания действует с 2014 года.
Ранее URA.RU рассказывало об этой закупке. Компания получит за выполнение контракта 154 млн рублей. За весь прошлый год ООО «Югра-Альянс» заработало 19 млн.
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