Тюменский депутат: цель Запада — сменить политический режим в РФ

04 августа 2022 в 08:27 Размер текста - 17 +

Алексей Салмин считает, что Запад неправильно рассчитал экономическую устойчивость России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны пытаются сменить политический режим в России, разрушая экономику РФ. Таким мнением депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин поделился на тюменском ток-шоу. «Запад, разрушая экономику России, преследует другую цель — это смена политического режима. Их не устраивает наш президент», — заявил Салмин в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, Запад не сделал выводов после антироссийских санкций 2014 года. Введенными санкциями западные страны пытались ухудшить жизнь простых российских граждан, думая, что народ сменит власть в РФ. «На сегодняшний день они [Запад] сделали очередную ошибку. Они неправильно сделали расчет экономики, устойчивости экономической модели России. <…> Мы видим на сегодняшний день, что за первое полугодие [2022 года] наши крупные компании показывают сверхприбыль», — заключил Салмин. Недружественные страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х годов и обостряется в нынешнее время. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, а также ее роли в важных событиях в мире.

Западные страны пытаются сменить политический режим в России, разрушая экономику РФ. Таким мнением депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин поделился на тюменском ток-шоу. «Запад, разрушая экономику России, преследует другую цель — это смена политического режима. Их не устраивает наш президент», — заявил Салмин в эфире программы «Вечерний Хэштег» на телеканале «Тюменское время». По его словам, Запад не сделал выводов после антироссийских санкций 2014 года. Введенными санкциями западные страны пытались ухудшить жизнь простых российских граждан, думая, что народ сменит власть в РФ. «На сегодняшний день они [Запад] сделали очередную ошибку. Они неправильно сделали расчет экономики, устойчивости экономической модели России. <…> Мы видим на сегодняшний день, что за первое полугодие [2022 года] наши крупные компании показывают сверхприбыль», — заключил Салмин. Недружественные страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х годов и обостряется в нынешнее время. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, а также ее роли в важных событиях в мире.