SCMP: Зеленский переговорит с главой КНР на тему спецоперации

04 августа 2022 в 06:14 Размер текста - 17 +

Киев официально запрашивал переговоры с Пекином 24 февраля Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине. Об этом сообщил лидер Украины в интервью газете South China Morning Post. «Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал президент Украины. Он отметил, что после начала спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Однако у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский. По его мнению, Китай — «очень мощное государство и мощная экономика». Он надеется, что власти КНР смогут «повлиять на Россию политически и экономически». Зеленский уверен, что без китайского рынка Россия будет чувствовать себя в полной экономической изоляции. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. Глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун подчеркнул, что спецоперация на Украине не закончится, если Пекин так скажет.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине. Об этом сообщил лидер Украины в интервью газете South China Morning Post. «Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал президент Украины. Он отметил, что после начала спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Однако у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский. По его мнению, Китай — «очень мощное государство и мощная экономика». Он надеется, что власти КНР смогут «повлиять на Россию политически и экономически». Зеленский уверен, что без китайского рынка Россия будет чувствовать себя в полной экономической изоляции. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. Глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун подчеркнул, что спецоперация на Украине не закончится, если Пекин так скажет.