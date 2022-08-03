03 августа 2022

SCMP: Зеленский переговорит с главой КНР на тему спецоперации

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Киев официально запрашивал переговоры с Пекином 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине. Об этом сообщил лидер Украины в интервью газете South China Morning Post.

«Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал президент Украины. Он отметил, что после начала спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Однако у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, Китай — «очень мощное государство и мощная экономика». Он надеется, что власти КНР смогут «повлиять на Россию политически и экономически». Зеленский уверен, что без китайского рынка Россия будет чувствовать себя в полной экономической изоляции.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. Глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун подчеркнул, что спецоперация на Украине не закончится, если Пекин так скажет.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином по теме конфликта на Украине. Об этом сообщил лидер Украины в интервью газете South China Morning Post. «Я бы хотел поговорить напрямую. У меня был один разговор с председателем Си Цзиньпином год назад», — сказал президент Украины. Он отметил, что после начала спецоперации Киев официально запрашивал переговоры с Пекином. «Однако у нас не было каких-либо переговоров с Китаем, хотя, как я считаю, это было бы полезно», — подчеркнул Зеленский. По его мнению, Китай — «очень мощное государство и мощная экономика». Он надеется, что власти КНР смогут «повлиять на Россию политически и экономически». Зеленский уверен, что без китайского рынка Россия будет чувствовать себя в полной экономической изоляции. Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине. Глава Департамента Европы МИД КНР Ван Лутун подчеркнул, что спецоперация на Украине не закончится, если Пекин так скажет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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