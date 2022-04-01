В Китае жестко ответили Зеленскому

02 апреля 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Китай не является стороной конфликта на Украине, заявили в МИД страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. В ведомстве уточнили, что обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая РФ, не должны быть затронуты. «Китай не является стороной конфликта на Украине, обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль», — передает РИА «Новости» информацию китайского министерства. Также в ведомстве отметили, что спецоперация России на Украине не закончится, если Пекин так скажет. «Китай не получал никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины», — подытожили в МИД КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине, пишет RT. При этом глава МИД Китая Ван И призвал Европу изменить образ мышления. По его мнению, жесткие санкции приведут только к взаимному ущербу, уточняет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы видеть Китай в числе союзником Украины, отмечает Life. Зеленский поделился мнением, что без прямой связи США и Китая не получится достичь «результата, необходимого миру». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел Китая выступило с заявлением, что правительство страны не является стороной конфликта на Украине. В ведомстве уточнили, что обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая РФ, не должны быть затронуты. «Китай не является стороной конфликта на Украине, обычные торговые отношения КНР с другими странами, включая Россию, не должны быть затронуты. Пекин продвигает переговоры Украины и России, но не стоит переоценивать его роль», — передает РИА «Новости» информацию китайского министерства. Также в ведомстве отметили, что спецоперация России на Украине не закончится, если Пекин так скажет. «Китай не получал никаких запросов от Киева относительно того, чтобы Пекин стал гарантом безопасности Украины», — подытожили в МИД КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее заявил, что Пекин придерживается независимой позиции в отношении событий на Украине, пишет RT. При этом глава МИД Китая Ван И призвал Европу изменить образ мышления. По его мнению, жесткие санкции приведут только к взаимному ущербу, уточняет Nation News. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что хотел бы видеть Китай в числе союзником Украины, отмечает Life. Зеленский поделился мнением, что без прямой связи США и Китая не получится достичь «результата, необходимого миру».