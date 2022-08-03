На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 2 августа задержали многотонную фуру с луком неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.
«Машина с 20 тоннами лука репчатого следовала из Республики Казахстан в город Курган. Продукция перевозилась в мешках без обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции», — приводит подробности пресс-служба управления. Отсутствие маркировки стало поводом для того, чтобы по карантинным нормам не пустить небезопасный продукт на территорию РФ.
Машину с грузом, нарушившую карантинный контроль, отправили обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчика возбудили административное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что на границе специалисты обнаружили зараженные ягоды. Фитосанитарный контроль выявил зараженную черешню и запретил ее ввоз в страну.
На курганской границе с Казахстаном обнаружили груз с небезопасным луком
фото: управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям
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На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 2 августа задержали многотонную фуру с луком неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Машина с 20 тоннами лука репчатого следовала из Республики Казахстан в город Курган. Продукция перевозилась в мешках без обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции», — приводит подробности пресс-служба управления. Отсутствие маркировки стало поводом для того, чтобы по карантинным нормам не пустить небезопасный продукт на территорию РФ. Машину с грузом, нарушившую карантинный контроль, отправили обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Ранее URA.RU сообщало, что на границе специалисты обнаружили зараженные ягоды. Фитосанитарный контроль выявил зараженную черешню и запретил ее ввоз в страну.