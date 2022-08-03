03 августа 2022

В Курган не пропустили десятки тонн опасного лука из Казахстана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, кпп, пограничная зона, пограничники, пограничиники, граница казахстана
На границе с Казахстаном в Курганской области задержали фуру с нелегальным луком Фото:

На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 2 августа задержали многотонную фуру с луком неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с 20 тоннами лука репчатого следовала из Республики Казахстан в город Курган. Продукция перевозилась в мешках без обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции», — приводит подробности пресс-служба управления. Отсутствие маркировки стало поводом для того, чтобы по карантинным нормам не пустить небезопасный продукт на территорию РФ.

Машину с грузом, нарушившую карантинный контроль, отправили обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчика возбудили административное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе специалисты обнаружили зараженные ягоды. Фитосанитарный контроль выявил зараженную черешню и запретил ее ввоз в страну.

На курганской границе с Казахстаном обнаружили груз с небезопасным луком

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На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 2 августа задержали многотонную фуру с луком неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Машина с 20 тоннами лука репчатого следовала из Республики Казахстан в город Курган. Продукция перевозилась в мешках без обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции», — приводит подробности пресс-служба управления. Отсутствие маркировки стало поводом для того, чтобы по карантинным нормам не пустить небезопасный продукт на территорию РФ. Машину с грузом, нарушившую карантинный контроль, отправили обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Ранее URA.RU сообщало, что на границе специалисты обнаружили зараженные ягоды. Фитосанитарный контроль выявил зараженную черешню и запретил ее ввоз в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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