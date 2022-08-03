На границе с Казахстаном в Курганской области задержали фуру с нелегальным луком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганской границе с Казахстаном пограничники и специалисты Россельхознадзора 2 августа задержали многотонную фуру с луком неизвестного происхождения. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с 20 тоннами лука репчатого следовала из Республики Казахстан в город Курган. Продукция перевозилась в мешках без обязательной маркировки, указывающей происхождение и место производства продукции», — приводит подробности пресс-служба управления. Отсутствие маркировки стало поводом для того, чтобы по карантинным нормам не пустить небезопасный продукт на территорию РФ.

Машину с грузом, нарушившую карантинный контроль, отправили обратно в соседнюю республику. В отношении перевозчика возбудили административное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что на границе специалисты обнаружили зараженные ягоды. Фитосанитарный контроль выявил зараженную черешню и запретил ее ввоз в страну.