Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его любимыми работами с фестиваля «Стенограффия» являются уличные картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
«Внимательно слежу за фестивалем „Стенограффия“. Захотел показать вам свои любимые работы», — написал Куйвашев. Он особенно оценил творчество Дэяна Ивановича и Тимура Fork.
Губернатор разместил в своем канале фотографии работ, сделанные на Крауля, 7 (пластилиновый человечек, призывающий посмотреть вверх) и Малышева, 56А (седой советский мужчина с бородой). Куйвашев похвалил художников за преображение «розовой» линии, проходящей через туристические достопримечательности города.
Сбор портфолио для участия в фестивале стартовал в начале года. Пятеро финалистов создали картины на улицах города. Самая активная фаза фестиваля прошла с 1 по 10 июля.
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его любимыми работами с фестиваля «Стенограффия» являются уличные картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Внимательно слежу за фестивалем „Стенограффия“. Захотел показать вам свои любимые работы», — написал Куйвашев. Он особенно оценил творчество Дэяна Ивановича и Тимура Fork. Губернатор разместил в своем канале фотографии работ, сделанные на Крауля, 7 (пластилиновый человечек, призывающий посмотреть вверх) и Малышева, 56А (седой советский мужчина с бородой). Куйвашев похвалил художников за преображение «розовой» линии, проходящей через туристические достопримечательности города. Сбор портфолио для участия в фестивале стартовал в начале года. Пятеро финалистов создали картины на улицах города. Самая активная фаза фестиваля прошла с 1 по 10 июля.