03 августа 2022

Куйвашев назвал любимые уличные рисунки в Екатеринбурге. Фото

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Субботник. Екатеринбург , куйвашев евгений, куйвашев, губернатор
Евгений Куйвашев похвалил уличных художников Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его любимыми работами с фестиваля «Стенограффия» являются уличные картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Внимательно слежу за фестивалем „Стенограффия“. Захотел показать вам свои любимые работы», — написал Куйвашев. Он особенно оценил творчество Дэяна Ивановича и Тимура Fork.

Губернатор разместил в своем канале фотографии работ, сделанные на Крауля, 7 (пластилиновый человечек, призывающий посмотреть вверх) и Малышева, 56А (седой советский мужчина с бородой). Куйвашев похвалил художников за преображение «розовой» линии, проходящей через туристические достопримечательности города.

Сбор портфолио для участия в фестивале стартовал в начале года. Пятеро финалистов создали картины на улицах города. Самая активная фаза фестиваля прошла с 1 по 10 июля.

Фото:
Фото:

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его любимыми работами с фестиваля «Стенограффия» являются уличные картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Внимательно слежу за фестивалем „Стенограффия“. Захотел показать вам свои любимые работы», — написал Куйвашев. Он особенно оценил творчество Дэяна Ивановича и Тимура Fork. Губернатор разместил в своем канале фотографии работ, сделанные на Крауля, 7 (пластилиновый человечек, призывающий посмотреть вверх) и Малышева, 56А (седой советский мужчина с бородой). Куйвашев похвалил художников за преображение «розовой» линии, проходящей через туристические достопримечательности города. Сбор портфолио для участия в фестивале стартовал в начале года. Пятеро финалистов создали картины на улицах города. Самая активная фаза фестиваля прошла с 1 по 10 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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