Евгений Куйвашев похвалил уличных художников Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что его любимыми работами с фестиваля «Стенограффия» являются уличные картины с изображением советского мужчины и пластилинового человечка. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

«Внимательно слежу за фестивалем „Стенограффия“. Захотел показать вам свои любимые работы», — написал Куйвашев. Он особенно оценил творчество Дэяна Ивановича и Тимура Fork.

Губернатор разместил в своем канале фотографии работ, сделанные на Крауля, 7 (пластилиновый человечек, призывающий посмотреть вверх) и Малышева, 56А (седой советский мужчина с бородой). Куйвашев похвалил художников за преображение «розовой» линии, проходящей через туристические достопримечательности города.

Сбор портфолио для участия в фестивале стартовал в начале года. Пятеро финалистов создали картины на улицах города. Самая активная фаза фестиваля прошла с 1 по 10 июля.

Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева