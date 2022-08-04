Водка в Курганской области оказалась дороже, чем в Свердловской области на 30 рублей. Стоимость одного литра алкоголя в курганских магазинах составляет чуть более 700 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата.
«Водка крепостью 40% об, спирта и выше, л. Средняя цена на 1 августа в Курганской области составляет 700,62 рублей. За неделю алкоголь подорожал в регионе более чем на 3%. <…> В Свердловской области средняя стоимость одного литра водки — 670,29 рублей. Недельный прирост составил всего 0,2%», — говорится на сайте.
Больше всего в Курганской области за неделю подешевели огурцы. Стоимость одного килограмма около 71 рубля (-13,5%). Цена свеклы снизилась почти на 10% и стоит 41,5 рубль, бананы — 81,5 рубль (-9%). Из подорожавших продуктов увеличилась стоимость макарон — более чем на 3%. Один килограмм стоит 89 рублей. Рыба мороженая неразделанная подорожала до 199 рублей. Повышение составило почти 3%. Средняя цена одного килограмма маргарина поднялась до 247 рублей.
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