В Кургане водка дороже, чем в Екатеринбурге. Инфографика

04 августа 2022 в 11:46 Размер текста - 17 +

За неделю водка в Курганской области стала дороже более чем на 3% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Водка в Курганской области оказалась дороже, чем в Свердловской области на 30 рублей. Стоимость одного литра алкоголя в курганских магазинах составляет чуть более 700 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Водка крепостью 40% об, спирта и выше, л. Средняя цена на 1 августа в Курганской области составляет 700,62 рублей. За неделю алкоголь подорожал в регионе более чем на 3%. <…> В Свердловской области средняя стоимость одного литра водки — 670,29 рублей. Недельный прирост составил всего 0,2%», — говорится на сайте. Больше всего в Курганской области за неделю подешевели огурцы. Стоимость одного килограмма около 71 рубля (-13,5%). Цена свеклы снизилась почти на 10% и стоит 41,5 рубль, бананы — 81,5 рубль (-9%). Из подорожавших продуктов увеличилась стоимость макарон — более чем на 3%. Один килограмм стоит 89 рублей. Рыба мороженая неразделанная подорожала до 199 рублей. Повышение составило почти 3%. Средняя цена одного килограмма маргарина поднялась до 247 рублей.

Водка в Курганской области оказалась дороже, чем в Свердловской области на 30 рублей. Стоимость одного литра алкоголя в курганских магазинах составляет чуть более 700 рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловскстата. «Водка крепостью 40% об, спирта и выше, л. Средняя цена на 1 августа в Курганской области составляет 700,62 рублей. За неделю алкоголь подорожал в регионе более чем на 3%. <…> В Свердловской области средняя стоимость одного литра водки — 670,29 рублей. Недельный прирост составил всего 0,2%», — говорится на сайте. Больше всего в Курганской области за неделю подешевели огурцы. Стоимость одного килограмма около 71 рубля (-13,5%). Цена свеклы снизилась почти на 10% и стоит 41,5 рубль, бананы — 81,5 рубль (-9%). Из подорожавших продуктов увеличилась стоимость макарон — более чем на 3%. Один килограмм стоит 89 рублей. Рыба мороженая неразделанная подорожала до 199 рублей. Повышение составило почти 3%. Средняя цена одного килограмма маргарина поднялась до 247 рублей.