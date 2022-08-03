После долгой разлуки семья воссоединилась (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинская делегация, которая работает в Донецкой народной республике (ДНР), помогла вернуть сына женщине из Волновахи. Как сообщил URA.RU мэр Еманжелинска Дмитрий Гатов, который сейчас занимает пост первого замглавы города Волноваха и Волновахского района, семья была разлучена долгое время.

«К челябинской группе обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что у нее есть сын, но с ним нет связи и она уже долгое время не знает, что с ним. Обращение женщины взял на контроль губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Мужчину удалось найти. Он оказался дома, но получил серьезные ожоги, из-за которых не мог даже нормально одеваться и выходить на связь. Группа сумела вывезти женщину к сыну», — сообщил URA.RU Гатов.

Челябинец отметил, что до воссоединения с сыном женщина жила в Свято-Успенском Николо-Васильевском монастыре в селе Никольское, которое постоянно подвергается артобстрелам ВСУ. Как только ее сын был найден, он попросил помочь восстановить дом матери. Его просьба была выполнена.

Делегация из Челябинской области работает в ДНР с момента взятия под шефство Волновахи и Ясиноватой. Она помогает восстанавливать города республики. Представители выезжают на места, оценивают ущерб, продумывают план восстановления.

Спецоперация, проходящая на территории Украины, призвана закончить боевые действия в Донбассе, защитить его жителей от геноцида. По словам президента РФ Владимира Путина, после эскалации восьмилетнего конфликта ее проведение стало вынужденной мерой.