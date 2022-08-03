Свердловского браконьера наказали за охоту в Курганской области

03 августа 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

За отстрел четырех косуль на территории Курганской области свердловчанин получил штраф в размере 150 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Два браконьера подстрелили четыре косули на территории Курганской области в ноябре 2021 года. Суд признал их виновными в незаконной охоте, одному из них выписан штраф. Об этом говорится на сайте прокуратуры Курганской области. «Суд назначил жителю свердловской области штраф в размере 150 тысяч рублей и лишение права заниматься любительской и спортивной охотой в течение двух лет», — говорится в сообщении. Также житель Шатровского района Курганской области приговорен к двум годам лишения свободы с условно испытательным сроком на два года. Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчины отстрелили четыре особи сибирской косули, осуществили их обработку, причинив ущерб животному миру на 160 тысяч рублей. Впоследствии они уничтожили оружие. По оценке специалиста департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, размер ущерба от убийства четырех особей сибирской косули составил 720 тысяч рублей. Районный прокурор направил иск в Шатровский суд, чтобы взыскать эту сумму с виновных. До этого URA.RU писало, что курганский департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов заявил, что на территории региона в настоящее время запрета на отстрел волков нет. При этом установленная форма отстрела составляет ноль особей.

Два браконьера подстрелили четыре косули на территории Курганской области в ноябре 2021 года. Суд признал их виновными в незаконной охоте, одному из них выписан штраф. Об этом говорится на сайте прокуратуры Курганской области. «Суд назначил жителю свердловской области штраф в размере 150 тысяч рублей и лишение права заниматься любительской и спортивной охотой в течение двух лет», — говорится в сообщении. Также житель Шатровского района Курганской области приговорен к двум годам лишения свободы с условно испытательным сроком на два года. Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчины отстрелили четыре особи сибирской косули, осуществили их обработку, причинив ущерб животному миру на 160 тысяч рублей. Впоследствии они уничтожили оружие. По оценке специалиста департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, размер ущерба от убийства четырех особей сибирской косули составил 720 тысяч рублей. Районный прокурор направил иск в Шатровский суд, чтобы взыскать эту сумму с виновных. До этого URA.RU писало, что курганский департамент охраны окружающей среды и природных ресурсов заявил, что на территории региона в настоящее время запрета на отстрел волков нет. При этом установленная форма отстрела составляет ноль особей.