03 августа 2022
02 августа 2022

Заведующую детсадом в ЯНАО осудят за мошенничество

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным следователей женщина причинила ущерб бюджету в размере около полумиллиона рублей Фото:

В Ноябрьске перед судом предстанет заведующая одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и подлоге, сообщили в следственном комитете по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Ноябрьске в 2020 году отделом кадров дошкольного образовательного учреждения по указанию заведующей изготавливались приказы с внесением в них ложных сведений об исполнении сотрудниками детского сада дополнительной работы в виде совмещения должностей и отработки дополнительного времени, которые фактически не осуществлялись», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники, которые получали больше денег, чем должны были, приносили всю незаконно полученную сумму заведующей. Также установлено, что руководительница детского сада обманула своих работников и заставила выплатить штраф, который был наложен на учреждение, из собственных денег.

В результате своих действий женщина обогатилась на 460 тыс рублей. Следствие собрало достаточно доказательств и теперь уголовное дело направлено на рассмотрение суда.

Ранее URA.RU сообщало, что в интернате ЯНАО на крупном хищении попалась завхоз. Она работала вместе со своей подчиненной, которая знала о преступлении, но не рассказывала, потому что получала часть денег.

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В Ноябрьске перед судом предстанет заведующая одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и подлоге, сообщили в следственном комитете по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Ноябрьске в 2020 году отделом кадров дошкольного образовательного учреждения по указанию заведующей изготавливались приказы с внесением в них ложных сведений об исполнении сотрудниками детского сада дополнительной работы в виде совмещения должностей и отработки дополнительного времени, которые фактически не осуществлялись», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники, которые получали больше денег, чем должны были, приносили всю незаконно полученную сумму заведующей. Также установлено, что руководительница детского сада обманула своих работников и заставила выплатить штраф, который был наложен на учреждение, из собственных денег. В результате своих действий женщина обогатилась на 460 тыс рублей. Следствие собрало достаточно доказательств и теперь уголовное дело направлено на рассмотрение суда. Ранее URA.RU сообщало, что в интернате ЯНАО на крупном хищении попалась завхоз. Она работала вместе со своей подчиненной, которая знала о преступлении, но не рассказывала, потому что получала часть денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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