Заведующую детсадом в ЯНАО осудят за мошенничество

04 августа 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

По данным следователей женщина причинила ущерб бюджету в размере около полумиллиона рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ноябрьске перед судом предстанет заведующая одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и подлоге, сообщили в следственном комитете по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Ноябрьске в 2020 году отделом кадров дошкольного образовательного учреждения по указанию заведующей изготавливались приказы с внесением в них ложных сведений об исполнении сотрудниками детского сада дополнительной работы в виде совмещения должностей и отработки дополнительного времени, которые фактически не осуществлялись», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники, которые получали больше денег, чем должны были, приносили всю незаконно полученную сумму заведующей. Также установлено, что руководительница детского сада обманула своих работников и заставила выплатить штраф, который был наложен на учреждение, из собственных денег. В результате своих действий женщина обогатилась на 460 тыс рублей. Следствие собрало достаточно доказательств и теперь уголовное дело направлено на рассмотрение суда. Ранее URA.RU сообщало, что в интернате ЯНАО на крупном хищении попалась завхоз. Она работала вместе со своей подчиненной, которая знала о преступлении, но не рассказывала, потому что получала часть денег.

В Ноябрьске перед судом предстанет заведующая одного из детских садов города. Женщину обвиняют в мошенничестве и подлоге, сообщили в следственном комитете по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Ноябрьске в 2020 году отделом кадров дошкольного образовательного учреждения по указанию заведующей изготавливались приказы с внесением в них ложных сведений об исполнении сотрудниками детского сада дополнительной работы в виде совмещения должностей и отработки дополнительного времени, которые фактически не осуществлялись», — рассказали в пресс-службе ведомства. Сотрудники, которые получали больше денег, чем должны были, приносили всю незаконно полученную сумму заведующей. Также установлено, что руководительница детского сада обманула своих работников и заставила выплатить штраф, который был наложен на учреждение, из собственных денег. В результате своих действий женщина обогатилась на 460 тыс рублей. Следствие собрало достаточно доказательств и теперь уголовное дело направлено на рассмотрение суда. Ранее URA.RU сообщало, что в интернате ЯНАО на крупном хищении попалась завхоз. Она работала вместе со своей подчиненной, которая знала о преступлении, но не рассказывала, потому что получала часть денег.