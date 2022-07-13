Завхоз интерната в ЯНАО попалась на крупном хищении

Заведующая хозяйством в Толькинской школе-интернате три года тратила зарплату знакомой уборщицы на себя. Работница знала о преступлениях своей начальницы и получала часть денег, не выполняя при этом своих обязанностей, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО.
«Прокуратура Красноселькупского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении заведующей хозяйством МОУ „Толькинская школа-интернат среднего общего образования“. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)», — говорится в сообщении.
В силовом ведомстве добавили, что подсудимая устроила свою знакомую в интернат в качестве уборщицы и лаборанта. Женщины договорились, что поделят заработную плату на двоих, при этом саму работу выполнять не нужно.
Заведующая пользовалась данной схемой с 2019 по 2021 год, похитив более 376 тысяч рублей. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год», — добавили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что директора Антипаютинской школы-интерната наказали за коррупцию. Руководитель учреждения скрыл свои банковские счета в справке о доходах.
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Заведующая хозяйством в Толькинской школе-интернате три года тратила зарплату знакомой уборщицы на себя. Работница знала о преступлениях своей начальницы и получала часть денег, не выполняя при этом своих обязанностей, сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО. «Прокуратура Красноселькупского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении заведующей хозяйством МОУ „Толькинская школа-интернат среднего общего образования“. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)», — говорится в сообщении. В силовом ведомстве добавили, что подсудимая устроила свою знакомую в интернат в качестве уборщицы и лаборанта. Женщины договорились, что поделят заработную плату на двоих, при этом саму работу выполнять не нужно. Заведующая пользовалась данной схемой с 2019 по 2021 год, похитив более 376 тысяч рублей. «Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также полного возмещения причиненного ущерба, назначил виновной наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год», — добавили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что директора Антипаютинской школы-интерната наказали за коррупцию. Руководитель учреждения скрыл свои банковские счета в справке о доходах.