Дорогу перекрыли из-за коммунальной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 4 сентября перекрыли участок улицы Карла Маркса. Об этом на своем сайте сообщили представители компании «Водный Союз».

«„Водный Союз“ устраняет аварию на ул. К. Маркса. Участок улицы на месяц закрыт для движения. <…> Для производства работ необходимо закрыть движение автотранспорта на участке от ул. Савельева до ул. Аргентовского», — указано в сообщении.

Дорога перекрыта с 4 августа до 4 сентября. Ее перекрыли из-за коммунальной аварии, которая произошла на самотечном коллекторе диаметром 800 мм на ул. К. Маркса. Бригады АО «Водный Союз» приступили к устранению аварии. Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации в Кургане происходят частые коммунальные аварии. «Водный Союз» в ближайшие три года потратит на модернизацию сетей более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.