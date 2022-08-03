Полиция проводит проверку после нападения женщин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Карпинске (Свердловская область) две женщины набросились на свердловчан, оскорбляли их и оставили вмятины на машине из-за шума, доносившегося ночью из гаража. Соответствующее видео опубликовали очевидцы.

«Сломали зеркало заднего вида. Пинали машину, на которой появились вмятины и царапины. Кидались. Оскорбляли. Распускали руки. Хватались за арматуры, палки, камни», — сообщил очевидец в группе «Вечерний Карпинск» в соцсети «ВКонтакте».

Нападавшие оскорбляли мужчин из-за национальности и заявляли, что им «ничего не будет». Авторы видео пытались успокоить женщин и пристыдили их. «Вот они, женщины взрослые, матери детей. Бабушки, возможно», — сказал один из мужчин.

В ответ на это нападавшая подтвердила, что является бабушкой, и продолжила оскорбления, называя свердловчан «энцефалитами». Свои действия женщины обосновывали тем, что злы из-за ночных работ в гараже, которые якобы проводили мужчины. После происшествия на машине нашли вмятины и попытались решить вопрос мирно. Однако договориться не удалось, и пострадавшие написали журналистам.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Информация с видеоролика, о которой идет речь, зарегистрирована в территориальном ОВД, руководством полиции Карпинска назначено проведение проверочных мероприятий для установления личностей конфликтующих сторон и приятия мер реагирования. По итогам начавшейся работы представители МВД примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Ранее URA.RU сообщало о других пьяных девушках, которые напали на женщину с маленьким ребенком. Свердловчанке угрожали физической расправой.