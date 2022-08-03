В Челябинской области ищут поставщика флагов и гербов РФ для школ

04 августа 2022 в 11:32 Размер текста - 17 +

Государственные символы направят в школы до начала учебного года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области объявили тендеры на закуп в школы флагов и гербов РФ почти на 60 миллионов рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра, оснащение завершат до 1 сентября. «В Челябинской области к 1 сентября планируется оснастить государственными символами РФ 637 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. На их приобретение будут потрачены 57,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов», — рассказали URA.RU в минобре. На часть суммы —18,4 млн рублей — итоги по двум тендерам подведут в середине августа. Технические характеристики флагов и гербов Минпросвещения РФ определил одинаковыми для всех регионов. В соответствии с конкурсной документацией, размещенной Центром закупок Челябинской области, приобретаются флаги двух видов — настольные и напольные. Их высота 22 и 150 см соответственно. Гербы также буду двух размеров. В минобре региона URA.RU сообщили, что поднятие флага со звучащим гимном будет проходить на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Также символика будет использоваться на школьных мероприятиях. Всего на закуп госсимволики для школ правительство РФ выделило регионам 970 млн рублей. Программа реализуется по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предложившего исполнять гимн и поднимать флаг в каждой школе не реже одного раза в неделю.

В Челябинской области объявили тендеры на закуп в школы флагов и гербов РФ почти на 60 миллионов рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобра, оснащение завершат до 1 сентября. «В Челябинской области к 1 сентября планируется оснастить государственными символами РФ 637 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. На их приобретение будут потрачены 57,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов», — рассказали URA.RU в минобре. На часть суммы —18,4 млн рублей — итоги по двум тендерам подведут в середине августа. Технические характеристики флагов и гербов Минпросвещения РФ определил одинаковыми для всех регионов. В соответствии с конкурсной документацией, размещенной Центром закупок Челябинской области, приобретаются флаги двух видов — настольные и напольные. Их высота 22 и 150 см соответственно. Гербы также буду двух размеров. В минобре региона URA.RU сообщили, что поднятие флага со звучащим гимном будет проходить на открытом воздухе и в закрытых помещениях. Также символика будет использоваться на школьных мероприятиях. Всего на закуп госсимволики для школ правительство РФ выделило регионам 970 млн рублей. Программа реализуется по инициативе министра просвещения РФ Сергея Кравцова, предложившего исполнять гимн и поднимать флаг в каждой школе не реже одного раза в неделю.