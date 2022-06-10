Власти РФ помогут закупить флаги и гербы в тысячи школ

Все школы России получат флаги и флагштоки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России направит более 970 млн рублей на покупку государственной символики для 11 тысяч школ. Документ о выделении средств подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, указано на сайте кабмина.

«По поручению президента правительство направит в регионы более 970 млн рублей на покупку государственной символики для школ. На эти деньги будут приобретены гербы Российской Федерации, флаги и флагштоки», — говорится в сообщении правительства.

В 2022 году государственную символику должны получить 11 тысяч школ в 31 регионе России. К 2024 году комплекты государственной символики будут во всех школах страны.

Решение о закупке флагов и флагштоков в школы было принято в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России». С такой идеей ранее выступил президент России Владимир Путин. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также сообщил, что с этого учебного года в школах еженедельно будут исполнять гимн России.