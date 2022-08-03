В Челябинске утвердили проект новой дороги

04 августа 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

Новая дорогая появится на Тополиной аллее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утвердили проект новой четырехполосной дороги, которую проложат на северо-западе у микрорайона Тополиная аллея. Информация об этом появилась на сайте мэрии Челябинска. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска», — говорится в заключении. Проект дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров, разработанный компанией «СибирьИнстройПроект», утвердили на публичных слушаниях в Доме архитектора 21 июля. В ходе обсуждения вопросов использования земли под дорогу, замечаний и предложений не поступило. Ранее стало известно о строительстве новой дороги на северо-западе Челябинска, которая будет расположена в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно документации, улицу 250-летия Челябинска планируется сделать магистральной, районного значения.

В Челябинске утвердили проект новой четырехполосной дороги, которую проложат на северо-западе у микрорайона Тополиная аллея. Информация об этом появилась на сайте мэрии Челябинска. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска», — говорится в заключении. Проект дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров, разработанный компанией «СибирьИнстройПроект», утвердили на публичных слушаниях в Доме архитектора 21 июля. В ходе обсуждения вопросов использования земли под дорогу, замечаний и предложений не поступило. Ранее стало известно о строительстве новой дороги на северо-западе Челябинска, которая будет расположена в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно документации, улицу 250-летия Челябинска планируется сделать магистральной, районного значения.