03 августа 2022

В Челябинске утвердили проект новой дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая дорогая появится на Тополиной аллее Фото:

В Челябинске утвердили проект новой четырехполосной дороги, которую проложат на северо-западе у микрорайона Тополиная аллея. Информация об этом появилась на сайте мэрии Челябинска.

«Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска», — говорится в заключении.

Проект дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров, разработанный компанией «СибирьИнстройПроект», утвердили на публичных слушаниях в Доме архитектора 21 июля. В ходе обсуждения вопросов использования земли под дорогу, замечаний и предложений не поступило.

Ранее стало известно о строительстве новой дороги на северо-западе Челябинска, которая будет расположена в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно документации, улицу 250-летия Челябинска планируется сделать магистральной, районного значения.

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В Челябинске утвердили проект новой четырехполосной дороги, которую проложат на северо-западе у микрорайона Тополиная аллея. Информация об этом появилась на сайте мэрии Челябинска. «Публичные слушания считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории по улице 250-летия Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной в Центральном районе города Челябинска», — говорится в заключении. Проект дороги из асфальтобетона протяженностью 450 метров, разработанный компанией «СибирьИнстройПроект», утвердили на публичных слушаниях в Доме архитектора 21 июля. В ходе обсуждения вопросов использования земли под дорогу, замечаний и предложений не поступило. Ранее стало известно о строительстве новой дороги на северо-западе Челябинска, которая будет расположена в продолжение существующей улицы 250 лет Челябинска от улицы Академика Королева до улицы Северной. Согласно документации, улицу 250-летия Челябинска планируется сделать магистральной, районного значения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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