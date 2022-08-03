Махонину предложили наградить коллектив Пермской галереи

Пока галерея находится в здании собора, но скоро переедет в новое здание Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Коллектив главного музея Перми — государственной художественной галереи — предлагается наградить Почетной грамотой Пермского края. Вопрос о внесении такого представления губернатору Дмитрию Махонину депутаты городской думы рассмотрят на ближайшем пленарном заседании, следует из документов на сайте собрания.

«Внести губернатору Пермского края представление о награждении Почетной грамотой Пермского края коллектива государственного краевого бюджетного учреждения культуры „Пермская государственная художественная галерея“ за значительный вклад в развитие культуры и искусства в Пермском крае и в связи со 100-летием со дня основания», — указано в проекте решения думы. Депутаты проголосуют по нему в августе.

Пермская художественная галерея — первый художественный музей на Урале и один из крупнейших региональных художественных музеев России, говорится на сайте учреждения. Его официальное открытие состоялось 7 ноября 1922 года. Собрание галереи насчитывает более 60 тысяч единиц хранения. Для размещения экспозиции в Перми строят новое здание, его должны сдать в 2023 году — к 300-летию города. Сейчас идет монтаж металлоконструкций первого этажа.