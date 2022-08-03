03 августа 2022

Власти раскрыли, сколько тюменцев переселят из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом на 70 лет октября. Тюмень, аварийный дом, аварийное жилье
До 2024 года из аварийного жилья переселят более 9 тыс. тюменцев Фото:

Более 9 тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого и аварийного жилья до конца 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства (ГУС ТО) региона.

«Всего в планах расселить 145,57 тысяч кв. метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. Новые квартиры должны получить 9 136 человек», — рассказали в ГУС. Власти подчеркнули, в что Тюменской области программа переселения выполнится раньше срока — до конца 2023 года (план по нацпроекту «Жилье и городская среда» — до конца 2024 года — прим. ред.).

По данным ГУС, с 2019 года уже расселено 116 тысяч кв. метров аварийного жилья. Полностью завершено расселение в семи муниципалитетах: в городах Тобольск и Ялуторовск, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах.

Ранее URA.RU писало, что жители дома №121 по улице Карла Маркса в Тюмени записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, жалуясь на условия проживания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу, а тюменцам предоставили бесплатное жилье.

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Более 9 тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого и аварийного жилья до конца 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства (ГУС ТО) региона. «Всего в планах расселить 145,57 тысяч кв. метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. Новые квартиры должны получить 9 136 человек», — рассказали в ГУС. Власти подчеркнули, в что Тюменской области программа переселения выполнится раньше срока — до конца 2023 года (план по нацпроекту «Жилье и городская среда» — до конца 2024 года — прим. ред.). По данным ГУС, с 2019 года уже расселено 116 тысяч кв. метров аварийного жилья. Полностью завершено расселение в семи муниципалитетах: в городах Тобольск и Ялуторовск, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах. Ранее URA.RU писало, что жители дома №121 по улице Карла Маркса в Тюмени записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, жалуясь на условия проживания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу, а тюменцам предоставили бесплатное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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