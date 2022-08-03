Власти раскрыли, сколько тюменцев переселят из аварийного жилья

До 2024 года из аварийного жилья переселят более 9 тыс. тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Более 9 тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого и аварийного жилья до конца 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении строительства (ГУС ТО) региона.

«Всего в планах расселить 145,57 тысяч кв. метров жилья, признанного аварийным до 2017 года. Новые квартиры должны получить 9 136 человек», — рассказали в ГУС. Власти подчеркнули, в что Тюменской области программа переселения выполнится раньше срока — до конца 2023 года (план по нацпроекту «Жилье и городская среда» — до конца 2024 года — прим. ред.).

По данным ГУС, с 2019 года уже расселено 116 тысяч кв. метров аварийного жилья. Полностью завершено расселение в семи муниципалитетах: в городах Тобольск и Ялуторовск, Голышмановском и Заводоуковском городских округах, Вагайском, Исетском и Тобольском районах.

Ранее URA.RU писало, что жители дома №121 по улице Карла Маркса в Тюмени записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину, жалуясь на условия проживания. Позднее по результатам обследования дом был признан подлежащим сносу, а тюменцам предоставили бесплатное жилье.