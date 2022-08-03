Крыс заметили около подземной парковки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Екатеринбурга заметили около десятка крыс, которые бегают друг за другом около мусорки. Об этом сообщили очевидцы.

«Никогда еще не видел столько крыс, они совсем обнаглели! Жирные твари играют друг с другом, свободно выходят днем из своих укрытий», — передает слова очевидца портал Е1.ru. Он заметил стаи грызунов около одного из домов на пересечении проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта.

На опубликованном ролике видно, как около десятка крыс бегают по двору дома, рядом с мусорным контейнером. Часть крыс прячется под лестницей или под крыльцом. Недалеко от места, занятого грызунами, расположено кафе, ресторан и учебный корпус.

URA.RU направило запрос в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответа на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось о стаях крыс на подземной парковке на улице Луначарского. Представитель управляющей компании сообщил, что проблему должен решать собственник, однако администрация города и Роспотребнадзор не смогли на него повлиять.