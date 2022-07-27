Екатеринбургские чиновники не справились со стаей крыс

Очевидцы жаловались на десятки крыс на подземной парковке Фото: Размик Закарян © URA.RU

Администрация Октябрьского района Екатеринбурга и чиновники Роспотребнадзора не решили проблему с десятками крыс на Луначарского, 185Д, несмотря на письмо управляющей компании. Об этом URA.RU сообщили в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района».

«Со стороны управляющей компании в адрес администрации Октябрьского района, Роспотребнадзора были направлены письма о необходимости принятия мер к собственнику данного учреждения. На сегодняшний день вопрос по обработке подземной парковки не решен», — говорится в ответе на запрос журналистов.

Там отметили, что управляющая компания не обслуживает участок на подземной парковке на Луначарского, 185Д. Однако все площади, на которых потенциально могут завестись крысы, обрабатываются ежемесячно, согласно графику.

Представитель администрации Октябрьского района в разговоре с журналистом URA.RU пообещал уточнить информацию разобраться в проблеме. В региональном управлении Роспотребнадзора не ответили на звонок корреспондента. Туда направлен запрос.

Ранее очевидец жаловался на бегающих по подземной парковке крыс. Он отмечал, что обращался в управляющую компанию, но вопрос через месяц после обращения решен не был.