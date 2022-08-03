Лисички советуют искать в Нижнетавдинском районе
Большой урожай лисичек можно собрать в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Об этом в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщили жительница региона Светлана Абрамова.
«Лисичек собрали на всю зиму. За рекой Тавда в районе деревни Мияссы», — поделилась тюменка местом сбора, прикрепив к посту фото.
Ранее URA.RU писало о лучших местах для сбора грибов в Тюменской области. Так, жители региона советуют ехать на Московский тракт или в район озера Андреевское.
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»