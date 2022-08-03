Лисички советуют искать в Нижнетавдинском районе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Большой урожай лисичек можно собрать в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Об этом в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщили жительница региона Светлана Абрамова.

«Лисичек собрали на всю зиму. За рекой Тавда в районе деревни Мияссы», — поделилась тюменка местом сбора, прикрепив к посту фото.

Ранее URA.RU писало о лучших местах для сбора грибов в Тюменской области. Так, жители региона советуют ехать на Московский тракт или в район озера Андреевское.