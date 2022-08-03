03 августа 2022

Тюменка назвала лучшее место для сбора лисичек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового меню ресторана Monk - блюда с лисичками. Екатеринбург, лисички, грибы, еда
Лисички советуют искать в Нижнетавдинском районе Фото:

Большой урожай лисичек можно собрать в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Об этом в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщили жительница региона Светлана Абрамова.

«Лисичек собрали на всю зиму. За рекой Тавда в районе деревни Мияссы», — поделилась тюменка местом сбора, прикрепив к посту фото.

Ранее URA.RU писало о лучших местах для сбора грибов в Тюменской области. Так, жители региона советуют ехать на Московский тракт или в район озера Андреевское.

Фото:

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Большой урожай лисичек можно собрать в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Об этом в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сообщили жительница региона Светлана Абрамова. «Лисичек собрали на всю зиму. За рекой Тавда в районе деревни Мияссы», — поделилась тюменка местом сбора, прикрепив к посту фото. Ранее URA.RU писало о лучших местах для сбора грибов в Тюменской области. Так, жители региона советуют ехать на Московский тракт или в район озера Андреевское.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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