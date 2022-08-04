Сам Владимир Смирнов работает в политике с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гражданская супруга Владимира Смирнова — одного из богатейших депутатов свердловского заксобрания — Кристина Якушева в числе первых начала активную подготовку к выборам в гордуму Екатеринбурга, намеченным на сентябрь 2023 года. На это указывают рекламные баннеры, появившиеся на ТЦ «Омега» (Уралмаш), которым владеет Смирнов.

«Здоровые дети — крепкое государство», «Живи по-настоящему» — говорится на баннерах, которыми Якушева поздравляет горожан с Днем физкультурника 13 августа. Она руководит областной Федерацией кикбоксинга. «Якушева собирается в гордуму по „тринадцатому“ округу», — поделился собеседник URA.RU в местной политтусовке.

В действующем созыве гордумы Орджоникидзевский округ №13 представляет Любовь Боркова («Единая Россия») — соратница спикера думы Игоря Володина. В январе 2023-го ей исполнится 75 лет. Ранее URA.RU писало, что планы на округ Борковой имеет и экс-депутат гордумы Эдуард Мансуров. Впрочем, ни одна из кандидатур в мэрии, по данным агентства, предметно еще не обсуждалась.

Сама Якушева в разговоре с корреспондентом сказала, что «цель этих [рекламных] щитов, листовок в лифтах — поздравить граждан с Днем физкультурника». «Но такой вариант (с участием в выборах — прим. ред.) тоже не исключаю. <…> Мы работаем на Уралмаше, и, соответственно, у нас здесь большое количество избирателей, которым мы помогаем», — объяснила Якушева. Ее супруг за 2021 год задекларировал доход в размере 90,6 миллиона рублей (третье место среди парламентариев). В заксо Смирнов работает с осени 2019 года. До этого в течение двух лет он был депутатом гордумы.

Баннеры с Кристиной Якушевой появились недавно Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU