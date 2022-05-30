30 мая 2022

Уралвагонзавод передал российским военным боевые машины

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Клипарт. Пермь, уралвагонзавод
«Уралвагонзавод» поставил партию модернизированных БРМ-1К для Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) поставил партию модернизированных боевых машин БРМ-1К для Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К отправлена из Рубцовского филиала Уралвагонзавода в Российскую армию. Новые боевые машины обладают 30 мм пушкой и по огневой мощи находятся на уровне БМП-2», — сообщили в пресс-службе завода.

Отмечается, что партия машин для отечественной армии была усовершенствована. «Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием», — подытожили там.

В середине мая Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» уральского завода. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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«Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) поставил партию модернизированных боевых машин БРМ-1К для Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. «Партия модернизированных командирских боевых разведывательных машин БРМ-1К отправлена из Рубцовского филиала Уралвагонзавода в Российскую армию. Новые боевые машины обладают 30 мм пушкой и по огневой мощи находятся на уровне БМП-2», — сообщили в пресс-службе завода. Отмечается, что партия машин для отечественной армии была усовершенствована. «Базовое боевое отделение заменили на унифицированное боевое отделение БТР-82А. Установили современный двигатель, средства связи и бортовую электронику. Оснастили навигационным оборудованием», — подытожили там. В середине мая Минобороны РФ отправило на Украину эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв» уральского завода. В середине апреля полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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