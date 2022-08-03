03 августа 2022

Жителям ЯНАО рассказали, что будет с их сгоревшим заказом на OZON

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь на складе OZON охватил более 50 тысяч квадратных метров Фото:

Менеджеры торговой площадки рассказали, чего ждать жителям ЯНАО ожидающим свой товар, из-за проблем, возникших при возгорании одного из складов OZON в Москве. Информацией об этом поделились в чате поддержки компании.

«Сейчас мы уточняем, какие заказы пострадали и их невозможно доставить. Если заказы попадут в этот список, то мы отменим их, вернем деньги клиентам и пришлем им об этом уведомления», — рассказали в чате поддержки клиентов.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. До Нового Уренгоя и поселка Приозерный доставка — 350 рублей, Надыма, Салехарда и Лабытнанги — 200.

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Менеджеры торговой площадки рассказали, чего ждать жителям ЯНАО ожидающим свой товар, из-за проблем, возникших при возгорании одного из складов OZON в Москве. Информацией об этом поделились в чате поддержки компании. «Сейчас мы уточняем, какие заказы пострадали и их невозможно доставить. Если заказы попадут в этот список, то мы отменим их, вернем деньги клиентам и пришлем им об этом уведомления», — рассказали в чате поддержки клиентов. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. До Нового Уренгоя и поселка Приозерный доставка — 350 рублей, Надыма, Салехарда и Лабытнанги — 200.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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