Жителям ЯНАО рассказали, что будет с их сгоревшим заказом на OZON

Менеджеры торговой площадки рассказали, чего ждать жителям ЯНАО ожидающим свой товар, из-за проблем, возникших при возгорании одного из складов OZON в Москве. Информацией об этом поделились в чате поддержки компании.
«Сейчас мы уточняем, какие заказы пострадали и их невозможно доставить. Если заказы попадут в этот список, то мы отменим их, вернем деньги клиентам и пришлем им об этом уведомления», — рассказали в чате поддержки клиентов.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ямало-Ненецкого автономного округа создали петицию, в которой требуют отменить платную доставку товаров с Wildberries. До Нового Уренгоя и поселка Приозерный доставка — 350 рублей, Надыма, Салехарда и Лабытнанги — 200.
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