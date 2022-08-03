Суд отложил оглашение приговора скандальному бизнесмену из ХМАО

04 августа 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Городской суд Сургута перенес дату рассмотрения дела Андрея Копайгоры Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры из-за его болезни. Новая дата рассмотрения назначена на сентябрь. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «Вчера заседание не состоялось, поскольку подсудимый болен, он находится на больничном. Следующее заседание назначено на 13 сентября», — сказали в суде. Копайгора имеет ряд обвинений, а объем уголовного дела на момент его поступления в суд составлял 144 тома. В частности, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Судебные слушания по делу Копайгоры начались в октябре прошлого года. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года суд освободил Андрея Копайгору из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Вместе с этим суд наложил на предпринимателя жесткие ограничения. Бизнесмен попытался уехать в Москву на лечение, однако суд запретил ему покинуть территорию ХМАО.

Сургутский городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры из-за его болезни. Новая дата рассмотрения назначена на сентябрь. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «Вчера заседание не состоялось, поскольку подсудимый болен, он находится на больничном. Следующее заседание назначено на 13 сентября», — сказали в суде. Копайгора имеет ряд обвинений, а объем уголовного дела на момент его поступления в суд составлял 144 тома. В частности, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Судебные слушания по делу Копайгоры начались в октябре прошлого года. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года суд освободил Андрея Копайгору из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Вместе с этим суд наложил на предпринимателя жесткие ограничения. Бизнесмен попытался уехать в Москву на лечение, однако суд запретил ему покинуть территорию ХМАО.