03 августа 2022

Суд отложил оглашение приговора скандальному бизнесмену из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с дольщиками компании «СеверСтрой». Сургут , копайгора андрей
Городской суд Сургута перенес дату рассмотрения дела Андрея Копайгоры Фото:

Сургутский городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры из-за его болезни. Новая дата рассмотрения назначена на сентябрь. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.

«Вчера заседание не состоялось, поскольку подсудимый болен, он находится на больничном. Следующее заседание назначено на 13 сентября», — сказали в суде.

Копайгора имеет ряд обвинений, а объем уголовного дела на момент его поступления в суд составлял 144 тома. В частности, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Судебные слушания по делу Копайгоры начались в октябре прошлого года.

Ранее URA.RU писало, что в январе этого года суд освободил Андрея Копайгору из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Вместе с этим суд наложил на предпринимателя жесткие ограничения. Бизнесмен попытался уехать в Москву на лечение, однако суд запретил ему покинуть территорию ХМАО.

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Сургутский городской суд отложил судебное заседание по уголовному делу бизнесмена из Сургута Андрея Копайгоры из-за его болезни. Новая дата рассмотрения назначена на сентябрь. Об этом URA.RU рассказали в городском суде. «Вчера заседание не состоялось, поскольку подсудимый болен, он находится на больничном. Следующее заседание назначено на 13 сентября», — сказали в суде. Копайгора имеет ряд обвинений, а объем уголовного дела на момент его поступления в суд составлял 144 тома. В частности, речь идет о мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве. Судебные слушания по делу Копайгоры начались в октябре прошлого года. Ранее URA.RU писало, что в январе этого года суд освободил Андрея Копайгору из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Вместе с этим суд наложил на предпринимателя жесткие ограничения. Бизнесмен попытался уехать в Москву на лечение, однако суд запретил ему покинуть территорию ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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