Опальному олигарху из ХМАО суд не разрешил лечиться в Москве

27 января состоится очередное заседание по делу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд не разрешил Андрею Копайгоре, обвиненному в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков, покинуть территорию ХМАО для лечения в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда.

«Сегодня сургутский городской суд отказал адвокатам бизнесмена Андрея Копайгоры в удовлетворении ходатайства о его перемещении для лечения в Москву. Судом не было найдено оснований для удовлетворения ходатайства, следующее заседание состоится 27 января», — рассказал пресс-секретарь.

В конце минувшего года бизнесмен жаловался на плохое самочувствие и адвокаты подали ходатайство об изменении для него меры пресечения с заключения под стражу на запрет некоторых действий, но в первый раз получили отказ. Копайгору отпустили из СИЗО после второго рассмотрения ходатайства, когда его состояние ухудшилось. Сейчас ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу и пользоваться мобильной связью. Прокуратура округа же намерена обжаловать решение сургутского суда об изменении меры пресечения.

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