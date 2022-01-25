25 января 2022
24 января 2022

Опальному олигарху из ХМАО суд не разрешил лечиться в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему судебное заседание. Курган , арест, судебное заседание, судья, судебное дело
27 января состоится очередное заседание по делу Фото:

Суд не разрешил Андрею Копайгоре, обвиненному в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков, покинуть территорию ХМАО для лечения в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда.

«Сегодня сургутский городской суд отказал адвокатам бизнесмена Андрея Копайгоры в удовлетворении ходатайства о его перемещении для лечения в Москву. Судом не было найдено оснований для удовлетворения ходатайства, следующее заседание состоится 27 января», — рассказал пресс-секретарь.

В конце минувшего года бизнесмен жаловался на плохое самочувствие и адвокаты подали ходатайство об изменении для него меры пресечения с заключения под стражу на запрет некоторых действий, но в первый раз получили отказ. Копайгору отпустили из СИЗО после второго рассмотрения ходатайства, когда его состояние ухудшилось. Сейчас ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу и пользоваться мобильной связью. Прокуратура округа же намерена обжаловать решение сургутского суда об изменении меры пресечения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Суд не разрешил Андрею Копайгоре, обвиненному в мошенничествах в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве и обмане дольщиков, покинуть территорию ХМАО для лечения в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сургутского городского суда. «Сегодня сургутский городской суд отказал адвокатам бизнесмена Андрея Копайгоры в удовлетворении ходатайства о его перемещении для лечения в Москву. Судом не было найдено оснований для удовлетворения ходатайства, следующее заседание состоится 27 января», — рассказал пресс-секретарь. В конце минувшего года бизнесмен жаловался на плохое самочувствие и адвокаты подали ходатайство об изменении для него меры пресечения с заключения под стражу на запрет некоторых действий, но в первый раз получили отказ. Копайгору отпустили из СИЗО после второго рассмотрения ходатайства, когда его состояние ухудшилось. Сейчас ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу и пользоваться мобильной связью. Прокуратура округа же намерена обжаловать решение сургутского суда об изменении меры пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...