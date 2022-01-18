В ХМАО суд освободил из-под стражи опального олигарха

Условия содержания Андрея Копайгоры изменили из-за ухудшения состояния его здоровья Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бизнесмена из Сургута (ХМАО) Андрея Копайгору, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве, суд освободил из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда Сургута.

«Суд постановил обвиняемому изменить меру пресечения содержания под стражей на запрет некоторых действий в связи с ухудшением его самочувствия. Он будет находиться дома, но под ограничениями», — рассказала пресс-секретарь суда.

Предприниматель обязан соблюдать комендантский час и не может покидать своей жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу. Кроме того, Копайгора не может посещать любые массовые развлекательные мероприятия, участвовать в митингах и политических собраниях.

Ранее адвокаты обвиняемого подали ходатайство о медицинском освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил требования адвокатов. Копайгора был направлен в медицинское учреждение на обследование, но врачи не нашли у него заболеваний, которые бы были препятствием для нахождения под стражей.

Бизнесмена обвиняют в незаконных сделках с драгметаллами, мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими от действий Копайгоры признаны более 200 человек. По оценкам следствия, ущерб от действий предпринимателя составляет 970 миллионов рублей.

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