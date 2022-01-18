18 января 2022
17 января 2022

В ХМАО суд освободил из-под стражи опального олигарха

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча губернатора ХМАО Натальи Комаровой с дольщиками компании «СеверСтрой». Сургут , копайгора андрей
Условия содержания Андрея Копайгоры изменили из-за ухудшения состояния его здоровья Фото:

Бизнесмена из Сургута (ХМАО) Андрея Копайгору, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве, суд освободил из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда Сургута.

«Суд постановил обвиняемому изменить меру пресечения содержания под стражей на запрет некоторых действий в связи с ухудшением его самочувствия. Он будет находиться дома, но под ограничениями», — рассказала пресс-секретарь суда.

Предприниматель обязан соблюдать комендантский час и не может покидать своей жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу. Кроме того, Копайгора не может посещать любые массовые развлекательные мероприятия, участвовать в митингах и политических собраниях.

Ранее адвокаты обвиняемого подали ходатайство о медицинском освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил требования адвокатов. Копайгора был направлен в медицинское учреждение на обследование, но врачи не нашли у него заболеваний, которые бы были препятствием для нахождения под стражей.

Бизнесмена обвиняют в незаконных сделках с драгметаллами, мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими от действий Копайгоры признаны более 200 человек. По оценкам следствия, ущерб от действий предпринимателя составляет 970 миллионов рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бизнесмена из Сургута (ХМАО) Андрея Копайгору, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, обмане дольщиков и преднамеренном банкротстве, суд освободил из следственного изолятора в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда Сургута. «Суд постановил обвиняемому изменить меру пресечения содержания под стражей на запрет некоторых действий в связи с ухудшением его самочувствия. Он будет находиться дома, но под ограничениями», — рассказала пресс-секретарь суда. Предприниматель обязан соблюдать комендантский час и не может покидать своей жилье с 22.00 до 7.00, ему запрещено общаться с потерпевшими и свидетелями по делу. Кроме того, Копайгора не может посещать любые массовые развлекательные мероприятия, участвовать в митингах и политических собраниях. Ранее адвокаты обвиняемого подали ходатайство о медицинском освидетельствовании предпринимателя, который жаловался на плохое самочувствие и невозможность нахождения в условиях СИЗО. Суд удовлетворил требования адвокатов. Копайгора был направлен в медицинское учреждение на обследование, но врачи не нашли у него заболеваний, которые бы были препятствием для нахождения под стражей. Бизнесмена обвиняют в незаконных сделках с драгметаллами, мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности и злоупотреблении полномочиями. Потерпевшими от действий Копайгоры признаны более 200 человек. По оценкам следствия, ущерб от действий предпринимателя составляет 970 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...