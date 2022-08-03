Из-за санкций в Тюмень хлынули поддельные автозапчасти из Китая

Тюменцам стало сложнее купить качественные автозапчасти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за санкций в тюменских магазинах стало значительно больше контрафактных автозапчастей из Китая. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Он уточнил, что доставка качественных оригинальных комплектующих для автомобилей осложнена проблемами с логистикой, которые были вызваны международными санкциями против России.

«Наша компания работает на рынке уже много лет. По работе также общаемся другими владельцами магазинов автозапчастей. И почти все говорят, что в Тюмень стали массово завозить поддельные китайские комплектующие. При этом, ужасного качества. Многие покупатели, приобретая их, почти сразу возвращаются и оформляют возврат на товар», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что доставка оригинальных автозапчастей на иномарки осложнена проблемами с логистикой. «Хорошие, качественные запчасти в городе купить можно. Но цены на них, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, значительно выросли. Это связано с логистикой, которая из-за санкций значительно усложнилась и подорожала. Товар приходится возить через Казахстан, другие страны. Это все сказывается на формировании конечной стоимости», — отметил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что США и страны ЕС ответили на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины введением беспрецедентных санкций. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам России. Президент РФ Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.