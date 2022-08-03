За избиение матери тюменца отправили работать на государство

В суде тюменец принес матери извинения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Тюменец в ходе конфликта нанес матери не менее пяти ударов по голове. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. В качестве наказания за преступление ему назначили исправительные работы.

«Как следует из материалов дела, 8 апреля 2022 года Евгений, находясь в нетрезвом состоянии у себя дома, в ходе ссоры со своей матерью, повел себя агрессивно и нанес ей не менее пяти ударов по голове, тем самым причинив ей физическую боль. Заслушав показания участников процесса, исследовав материалы дела и оценив доказательства, суд путем частичного сложения наказаний, назначил Евгению Лопатинскому исправительные работы сроком на 4 месяца с удержанием 10 процентов из заработной платы», — передает пресс-служба ведомства.

На суде Лопатинский признал вину и извинился перед матерью, а также возместил ей материальный и моральный ущерб. Тюменка извинения сына приняла. Ранее мужчина привлекался за аналогичное преступление, а также имеет судимость. Лопатинский злоупотребляет спиртными напитками, по месту проживания характеризуется отрицательно.

Ранее URA.RU писало о том, что житель Тюменской области хотел убить свою мать из-за 100 рублей. Женщина не дала сыну деньги, за что он ее ударил электрическим чайником.