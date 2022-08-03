В ХМАО южане извинились перед депутатом за конфликт в парке

04 августа 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

За подростков попавших в скандал извинился их друг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО южане извинились перед депутатом Пыть-Яха Людмилой Завадской за подростков, которых она обвинила в порче городского топиарного парка и скандале с местной жительницей. Об этом URA.RU сообщила сама Завадская. «Извинился за поведение подростков в топиарном парке их товарищ. Мы с ним долго общались в переписке и пришли к пониманию случившегося, и он извинился. Он также сказал, что переговорит с друзьями об инциденте, и пообещал, что такого больше не повторится. Жаль, что сами подростки не выразили желания извиниться», — сообщила Завадская. Сам же молодой человек, который принес извинения депутату, сообщил URA.RU, что изначально не планировал извиняться. Но после беседы с Завадской понял, что действия товарищей во время конфликта были не совсем корректны. При общении с журналистом URA.RU собеседник попросил об анонимности. «Я извинился только за вызывающее поведение подростков. А то, в чем изначально обвиняли моих друзей, не соответствует действительности. В парке они ничего не ломали и не проявляли агрессии по отношению к кому-либо. Мы поговорили с Завадской, и считаю, что конфликт улажен», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат требует от южан извинений за скандал в парке. Депутат думы Пыть-Яха написала заявление в полицию на молодых людей, которые, по ее словам, портили топиарные фигуры, а когда им сделали замечание, устроили скандал.

В ХМАО южане извинились перед депутатом Пыть-Яха Людмилой Завадской за подростков, которых она обвинила в порче городского топиарного парка и скандале с местной жительницей. Об этом URA.RU сообщила сама Завадская. «Извинился за поведение подростков в топиарном парке их товарищ. Мы с ним долго общались в переписке и пришли к пониманию случившегося, и он извинился. Он также сказал, что переговорит с друзьями об инциденте, и пообещал, что такого больше не повторится. Жаль, что сами подростки не выразили желания извиниться», — сообщила Завадская. Сам же молодой человек, который принес извинения депутату, сообщил URA.RU, что изначально не планировал извиняться. Но после беседы с Завадской понял, что действия товарищей во время конфликта были не совсем корректны. При общении с журналистом URA.RU собеседник попросил об анонимности. «Я извинился только за вызывающее поведение подростков. А то, в чем изначально обвиняли моих друзей, не соответствует действительности. В парке они ничего не ломали и не проявляли агрессии по отношению к кому-либо. Мы поговорили с Завадской, и считаю, что конфликт улажен», — сообщил собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат требует от южан извинений за скандал в парке. Депутат думы Пыть-Яха написала заявление в полицию на молодых людей, которые, по ее словам, портили топиарные фигуры, а когда им сделали замечание, устроили скандал.